Дастан Бекешев: Нужно настаивать на снижении тарифов на газ

Депутат Дастан Бекешев 30 апреля на заседании Жогорку Кенеша обратился к правительству с просьбой активнее отстаивать свою позицию по «газовому вопросу» в рамках ЕАЭС.

«На прошлой неделе обсуждался тариф газ в рамках ЕАЭС. К сожалению, позиция правительства была очень слабой или никак не была показана. Нужно настаивать на снижении тарифа и переходе на национальную валюту. Тем более - есть соответствующее постановление Жогорку Кенеша. Беларусь и Армения жестко свою позицию отстаивают, а мы молчим», - сказал Бекешев.

24 апреля премьер-министры стран-участниц ЕАЭС не смогли прийти к соглашению с определением стоимости природного газа по единой тарификации. Беларусь и Армения выступают против проекта о единой ценовой политике на газ, который разработал Казахстан. Кыргызстан поддержал этот проект, тем самым поддержав позицию России и Казахстана о сохранении цены на газ на прежнем уровне.

Источник: Азаттык