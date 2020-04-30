Дастан Бекешев: Нужно настаивать на снижении тарифов на газ

Депутат Дастан Бекешев 30 апреля на заседании Жогорку Кенеша обратился к правительству с просьбой активнее отстаивать свою позицию по «газовому вопросу» в рамках ЕАЭС.
«На прошлой неделе обсуждался тариф газ в рамках ЕАЭС. К сожалению, позиция правительства была очень слабой или никак не была показана. Нужно настаивать на снижении тарифа и переходе на национальную валюту. Тем более - есть соответствующее постановление Жогорку Кенеша. Беларусь и Армения жестко свою позицию отстаивают, а мы молчим», - сказал Бекешев.
24 апреля премьер-министры стран-участниц ЕАЭС не смогли прийти к соглашению с определением стоимости природного газа по единой тарификации. Беларусь и Армения выступают против проекта о единой ценовой политике на газ, который разработал Казахстан. Кыргызстан поддержал этот проект, тем самым поддержав позицию России и Казахстана о сохранении цены на газ на прежнем уровне.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!