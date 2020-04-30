Умбриэль Темиралиев: Предприниматели не должны потерять во время кризиса своих ценных сотрудников

После введения режима ЧП основной финансовый удар пандемии приняли на себя не только простые жители страны, но и представители малого и среднего бизнеса.

Несмотря на то, что правительство придумывает какие-то льготы и налоговые отсрочки для смягчения последствий пандемии, многие бизнесмены не скрывают своего подавленного настроения. Впрочем, даже в этой ситуации некоторые предприниматели ищут новые пути развития как минимум на перспективу.

Сегодняшний собеседник Elgezit.kg — один из бизнес-лидеров Кыргызстана, занимавший посты президента Бизнес-ассоциации молодых предпринимателей («Жаш ишкерлер ассоцияциясы»), руководителя Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при спикере Жогорку Кенеша, генерального директора инвестиционной компании «Тредстоун Кэпитал Партнерс», Умбриэль Темиралиев. Он рассказал, что произойдет с бизнесом после пандемии коронавируса, какую помощь МСБ может оказать государство, и какие новые пути развития могут изыскивать отечественные предприниматели.

Пандемия очистит рынок бизнеса от случайных игроков и слабых конкурентов

— Известно, что в целом малый и средний бизнес подвержен риску. Но есть свои плюсы, так как он считается более гибким. Каково ваше мнение по этому поводу? Что ждет отечественный бизнес после пандемии коронавируса?

— Очевидно, что нас ждут сложные времена в обозримом будущем, потому что никто не знает, когда человечество сможет победить вирус и вернуться к нормальной жизни. МВФ и другие крупные международные институты констатируют, что глобальная экономика входит в фазу рецессии. Согласно базовому сценарию МВФ, мир может потерять до $9 триллионов по итогам 2020 — это существенная сумма и практически сравнима с ВВП Японии и Германии за прошлый год. Учитывая то, что Кыргызстан не живет изолированно на другой планете, все глобальные процессы напрямую или косвенно касаются и нас.

В случае с КР на глобальные процессы накладываются негативные региональные факторы. К сожалению, вместе с пандемией коронавируса совпал еще один негативный фактор — падение стоимости нефти. В результате противостояния России с Саудовской Аравией цена на нефть упала до исторических минимумов, что практически обесценило рубль на более чем 20 процентов. Принимая во внимание тесную взаимосвязь между экономиками РФ и КР (крупный товарооборот, 100-процентная поставка ГСМ-продукции, переводы мигрантов, существенный экспорт текстильной продукции и СХ продукции), обвал рубля потянул за собой сом.

Другими словами, с одной стороны наши компании столкнулись с низкой деловой активностью вследствие искусственных ограничений в виде ЧП, которые КР и другие страны ввели в целях противодействия распространению вируса, а с другой стороны — с падением деловой активности и внутреннего спроса из-за обесценивания сома по отношению к доллару США.

Ситуация удручающая. Тем не менее, предприниматели понимают, что на весы поставлены жизни многих соотечественников. У каждого в семье есть родственники, которые подпадают в группу риска, и никто не хочет терять своих близких. Поэтому многие готовы переждать сильные ограничения по передвижению несмотря на убытки. Как писал классик: «Будет день – будет хлеб».

Полагаю, что на сегодня предприниматели состоят из двух основных групп: те, кто могут переждать текущую бурю, и те, кому жизненно необходимо выйти на работу. Та группа, которая может подождать, пока спад в экономике дойдет до дна, а после, при наступлении роста, начнет зарабатывать на растущем спросе после карантина, временно затянула туже пояс и может позволить себе заняться стратегическим планированием, чтобы подготовиться к скачку.

Другая часть предпринимателей, которая сильно зависит от ежедневной выручки и в основном состоит из самозанятых, пострадала больше всех. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП КР составляет более 40 процентов, где не менее 30 процентов структуры ВВП представлено торговлей. Люди, вовлеченные в торговлю, зависят от ежедневной выручки, за счет которой кормят семьи. Другими словами, если человек выходит на работу, он ест, если не выходит, – покупать продукты не на что.

Основная причина такой ситуации — в низком уровне сбережений населения. Многие люди, которые живут на заработную плату, скорее всего, не откладывают на черный день или для будущего детей, потому что уровень доходов низкий, или они просто не приучены с детства копить деньги. А если сбережения имеются, то незначительные: молодое и зрелое население не привыкло копить средства на депозитах в банках. Также мало тех, кто привык планировать на 10-20 лет вперед. Возможно, наша культура до этого еще не созрела. Мы привыкли тратить все, что заработали. Когда человек, который не имеет сбережений и не привык копить, сталкивается с ограничением на труд, в то время как расходы на семью остаются прежними, безусловно впадает в состояние, в котором не видит свет в конце туннеля.

Тем не менее, у каждого кризиса есть начало и конец. Спад продолжается, пока не достигнет дна, и как только нащупает дно, отталкивается вверх, и начинается рост. МВФ, Standar&Poors, Morgan Stanly, Mckinzey — все ожидают энергичный рост экономик в 2021 году. Нашим предпринимателям остается только потуже затянуть пояса и переждать бурю.

— Чего не стоит делать предпринимателям в сложившейся ситуации?

— В погоне за сокращением расходов нельзя терять ценных сотрудников компаний. В Кыргызстане у предпринимателей две основные проблемы – нехватка финансирования (кредиты, инвестиции) и дефицит необходимых специалистов. Самые лучшие профессионалы уезжают за границу, остаются те, кто не смог уехать или по разным причинам привязан к КР. Если кто-то хорошо работает и проявляет себя, то этого человека нужно держать, даже если он ничего не делает на данный момент. Лучше оплачивать какую-то часть заработной платы и убедить данного члена команды оставаться в компании.

Суровые реалии капитализма устроены так, что, когда случается крупный кризис, те кто, плохо стоит на ногах, банкротится и отсеивается. Предприниматели, которые крепко стояли на ногах до кризиса и вынашивали планы по развитию, получат рынок, очищенный от случайных игроков или слабых конкурентов.

В отличие от 200-летней истории капитализма в США культура предпринимательства в Кыргызстане зародилась 25 лет назад. Соответственно, многие предприниматели только начинают учиться эффективному управлению предприятиями, составлению финансовых или бизнес-планов. Карантин дает отличную возможность использовать время, чтобы качественно поднять свой потенциал.

Сектор МСБ уникален тем, что может переориентироваться при острой необходимости или при возникновении возможности заработать. Наши предприниматели научились надеяться только на себя и рисковать там, где другие не станут. Предприниматели КР не избалованы природными ресурсами, как в соседних странах, и выстроили конкурентное преимущество исключительно на умении работать лучше, дольше и умнее.

Предприниматели в секторе МСБ более мобильные и готовы пробовать себя в незнакомых отраслях и переориентировать деятельность туда, где есть возможность и выгода. Даже в период пандемии, когда люди сидят дома, все хотят есть, хотят одеваться и вернуться к прежнему устою. Как только людям позволят выходить из дома, многие захотят совершать покупки или пользоваться услугами (магазины, общепит, услуги красоты и здоровья), соответственно появится предложение, которое будет удовлетворять спрос. Главное – переждать.

Наряду с программой кластерного развития РКФР правительство КР сообщило, что зарезервировало 14 миллиардов сомов на поддержку МСБ. Если они сдержат обещание по финансированию, то предприниматели получат шанс не только пережить кризис, но и подготовить плацдарм для роста.

После каждого кризиса начинается рост

— Что делать предпринимателям, которые до сих пор сидят дома? Может, заранее продумывать будущую модель развития своего бизнеса?

— Учитывая суровые реалии КР, необходимо понимать, что выделенные правительством средства не всегда доходят до предпринимателя из-за неэффективных механизмов реализации. 14 миллиардов сомов будут распределяться через уполномоченные государственные коммерческие банки. Получив бюджетные средства, комбанки сталкиваются со страхом работы с бюджетными средствами, потому что каждый сом из бюджета подлежит возврату и проверке со стороны кучи органов. Соответственно, остро встает вопрос личной ответственности руководителя банка за каждый выданный кредит. Допустим, комбанки полностью получили 14 миллиардов для льготного кредитования МСБ. Несмотря на требования правительства об облегченном и доступном финансировании, комбанки начнут закрываться по всем фронтам от всех потенциальных проблем: потребуют залоги в виде недвижимости на 200-300 процентов от суммы кредита и кучу формальных документов.

Предприниматели, которые уже пострадали от кризиса столкнутся с новой сложностью – получить финансирование банков, которое выделит правительство. Однако, столкнувшись с преградами, предприниматели должны биться за свои права и не опускать руки. Если государство выделило деньги, то требовать эти средства – ответственность предпринимателей в том числе. Если этим бизнесменам комбанки дают от ворот поворот по разным необъективным причинам, то такие вопросы нужно уже поднимать на более высокий уровень. Например, очень эффективная площадка – это Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при президенте КР. На данной площадке предприниматели поднимали довольно острые вопросы, которые госорганы не смогли или не захотели решать. К сожалению, президент в ручном режиме был вынужден отзываться на каждую проблему и буквально решать их на месте.

Поэтому если существуют невыполненные государством обещания, такие, как приостановить проверки, не загружать ненужными отчетами или обеспечить предпринимателей финансированием, то необходимо обращаться в крупные бизнес ассоциации как ЖИА или ТПП. Данные ассоциации умеют выстраивать диалог с государством на разных площадках, где самой эффективной на сегодня является Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Президенте КР. Бизнес-ассоциации и предприниматели получают свободный доступ к первому лицу страны, задают вопросы, делятся проблемами и просят их решения. Президент на последнем заседании комитета внес существенные изменения в систему проверок предпринимателей, а также в упрощение разрешительных документов.

— Что в первую очередь стоит сделать представителям малого и среднего бизнеса, какими качествами нужно обладать, чтобы выйти из этой ситуации? Как лучше провести время и к чему быть готовыми?

Во-первых, не бояться. Текущий кризис – всего лишь кризис, это не конец света и не судный день. У каждого кризиса есть конец, после которого начинается рост. Нам следует с пользой проводить время дома и приготовиться к росту в 2021 году. Основами этого роста послужат две вещи: ценные кадры, на которых предприниматель может опереться и эффективная система управления компанией.

Системы управления включают в себя управление людьми, обеспечения качества, операционные процессы, CRM и ERP системы и тому подобное — это оплот, опираясь на который, развиваются предприятия. Редкие компании на данный момент могут управлять сотрудниками удаленно, так как вирус застал врасплох и ударил как гром среди ясного неба. В этом ключе бизнес-ассоциации могут стать платформой, где успешные компании, которые внедрили эффективные системы удаленного управления, могут поделиться своим опытом с другими.

К сожалению, 90 процентов наших предпринимателей работают в ручном режиме, то есть если предприниматель вышел на работу, компания работает. Стоит ему заболеть или уехать в отпуск – все встает или начинает рушится. Поэтому нужна и важна системность, которой в книгах не учат. Каждый предприниматель развивает ее через свой опыт. Роль бизнес-ассоциаций в том, чтобы показывать примеры и делиться успешным опытом лучших с другими компаниями. В этом ключе бизнес-ассоциация ЖИА провела многочисленные мастер-классы по Zoom, где в среднем на каждую сессию подписываются больше 100 предпринимателей.

Во-вторых, если государство что-либо обещало – требовать выполнения на разных уровнях. Причем требовать профессионально — путем диалога, через устоявшиеся и крупные бизнес-ассоциации, которые представлены во всех регионах КР. Вопросы, которые не решаются – поднимать на уровень первого лица на Комитете по развитию предпринимательства и промышленности.

Главный урок для государства — всегда должны существовать анитикризисные фонды

— Какие уроки для себя должно вынести государство?

— Государству нужно вынести для себя важный урок – в стране должны функционировать антикризисные фонды на случаи кризисов.

Данные фонды можно называть по-разному: антикризисные, суверенные, инфраструктурные, трастовые. Главное, чтобы финансирование этих фондов было без суверенных гарантий, и они могли предоставить ликвидность экономике, когда наступают сложные времена.

Подобная резервная кубышка может формироваться не только за счет нефтегазовых или золотовалютных средств, как в случае России или ближневосточных государств. В мире есть страны, которые смогли создать крупные суверенные фонды, не имея никаких природных ресурсов. Например, Малайзия, нетто-импортер природных ресурсов, выделила $40-50 миллионов в уставный капитал Khazanah Nasional Berhard в начале 1990 годов, где большая часть состояла не из живых денег, а из государственных активов.

Государство поручило менеджменту Khazanah развить фонд, сказав примерно так: «Ребята, вот вам активы, политическая поддержка с нашей стороны — увеличивайте наши средства». Благодаря грамотному управлению, фонду с первоначальными $40-50 миллионами удалось вырасти до $42 миллиардов. Суверенный фонд Khazanah Nasional Berhard вырос настолько, что ему стало тесно в Малайзии и он начал покупать ведущие компании и инфраструктурные объекты за рубежом.

Кыргызстану необходим собственный, суверенный фонд развития, который обеспечит долгосрочное и беззалоговое финансирование МСБ, профинансирует инфраструктурные проекты и станет подушкой ликвидности против разного рода кризисов. Российско-Кыргызский Фонд развития в текущем виде не отвечает в полной мере требованиям и вызовам сегодняшнего дня, так как российская сторона редко соглашается поддержать инициативы кыргызской стороны.

Создания суверенного фонда не требует колоссального финансирования со стороны государства. Важным аспектом привлечения средств в фонд являются эффективная система управления и финансирования, отлично разработанные документы, опытная команда и доверие партнеров в лице международных банков и фондов развития.

Удручает осознание того, что за все время независимости мы «съели» $8 миллиардов в виде грантов и международной помощи, но не смогли выделить менее 1 процента из этих средств на создание независимого финансового института развития страны.

Надежда на итоги переговоров президента КР с руководством Саудовской Аравии по созданию совместного инфраструктурного фонда развития. Нам необходима платформа для двух основных направлений:

1 финансирование обновления инфраструктуры жизнеобеспечения городов, которая осталась незыблемой с советских времен;

2 инновационное финансирование предпринимателям, которое не привязано исключительно к залоговому обеспечению.

Важно, чтобы подобный фонд мог расти без предоставления суверенных гарантии от КР. Мы больше не можем брать внешние займы. Мы должны выращивать платформы, которые смогут аккумулировать иностранный капитал и предоставить финансирование экономике, когда наступают темные времена.

— Какие книги вы посоветуете читать предпринимателям?

Хотел бы отметить, что предпринимателям необходимо перестать ковыряться в смартфонах. Наши предприниматели не смогли выработать привычку читать книги. Причем читать не художественную литературу, а узко специализированную, профессиональную литературу по финансовой грамотности, маркетингу, продажам и тому подобному. Я рекомендую читать книги, написанные предпринимателями, а не коучами и разными консультантами. Без чтения ни у какого кыргызского предприятия прорыва не будет. Качественное развитие начинается с генерального директора и собственника. Если генеральный директор не читает, вряд ли сотрудники начнут читать.

Беседовал Санжар ЭРКИНДИКОВ