На обсервации по стране находятся 864 человека – Акматова

На обсервации по Кыргызстану находятся 864 человека. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.
По ее словам, количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 составляет 3 тыс. 86. «Всего в лаборатории с 5 февраля поступило образцов на исследование 51 тыс. 592, из них исследованы 51 тыс. 472 анализа», - сообщила Акматова.
В Кыргызстане сегодня, 30 апреля, зарегистрировано 17 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 746, из них 195 случаев заражения медперсоналом. 462 гражданина вылечились и выписались из больниц. Восемь скончались.
Источник: Кабар
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