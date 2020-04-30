От коронавируса в Кыргызстане вылечились 462 человека

В Кыргызстане за сутки из больниц выписаны 25 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее данным, пациенты выписаны из больниц в Бишкеке – 8, в городе Ош – 5, в Ошской области — 4, в Джалал-Абадской области – 1, в Нарынской области – 6, в Иссык-Кульской области — 1.

«У всех повторные анализы показали отрицательные результаты. Всего по стране вылечились от коронавируса 462 человека», — сообщила Акматова.

Источник: Элгезит