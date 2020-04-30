В Кыргызстане выявлено 17 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 746

На 10.00 30 апреля в Кыргызстане зарегистрировано новых 17 подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил начальник управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.
По ее словам, из них в Бишкеке - 3, в Ош – 1, в Ошской области – 2, Джалал-Адабской области – 1, Чуйской области – 9,
Нарынской области – 1. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 746 случаев.
Источник: Кабар
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