(Видео) Кыргызстанцы, застрявшие во Вьетнаме, просят президента о помощи

Среди них девушка на большом сроке беременности

Три десятка кыргызстанцев, которые не смогли вернуться на родину из-за прекращения авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой о помощи.

Соотечественники передали видеозапись Vesti.kg.

«Здравствуйте, меня зовут Женишбек Дамиров. С тяжелым сердцем я вынужден записать это видеообращение от имени наших граждан, оставшихся во Вьетнаме», - начал один из граждан.

По словам мужчины, 30 человек были вынуждены остаться во Вьетнаме, поскольку в 20-х числах марта 2020 года там ввели карантинный режим. Билеты на самолет сгорели из-за прекращения авиасообщения. У многих из оставшихся нет денег даже на еду и проживание. При этом среди них есть девушка на большом сроке беременности.

«Мы сплочены и поддерживаем друг друга, но более оставаться здесь не можем, - признался Дамиров. - Во Вьетнаме нет посольства Кыргызстана, а консул, ссылаясь на наше правительство, говорит, что не в силах что-либо сделать.

Мы обращались в МИД КР, но там проигнорировали наше обращение. Единственный, кто пытается нам как-то помочь – это лидер партии «Замандаш» Женишбек Молдокматов, но этого недостаточно».

Кыргызстанцы отмечают, что больше месяца находились в самоизоляции и двухнедельный инкубационный период COVID-19 уже истек, а значит, все они здоровы и могли бы спокойно вернуться домой.

«Уважаемый Сооронбай Шарипович и правительство КР! – обращаются соотечественники. – Просим вас оказать нам помощь. Прежде всего, просим об эвакуации и о материальной помощи до эвакуации.

Вы сами называете доходы трудовых мигрантов третью бюджета страны. Просим Вас не бросать нас на произвол судьбы. Мы понимаем, что ситуация у нас в стране очень тяжелая, но мы тоже граждане Кыргызстана. Мы хотим быть услышаны».

Источник: vesti.kg