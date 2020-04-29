(Видео) Алия Шагиева поделилась «чисто карантинным творчеством» — домашним клипом

Дочь бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева недавно записала свою первую песню.

А сегодня на своей странице в Instagram она разместила снятый дома видеоклип на нее.

«Песня и клип были записаны дома! Чисто карантинное творчество. Странноватое, с иронией в виде розового микрофона и с режиссером клипа над синтезатором в ретро-очках на фоне штор в стиле «восток». А также контрасты… Много контрастов. Это про жизнь. Это про кусочек странного мира», — прокомментировала кадры Алия Шагиева.

⠀

«Это мой первый клип, и я рада, что он такой. Без однотипного, посредственного глянца. С домашними носками, бардаком и детскими игрушками на дурацком ковре. Слегка с юмором, слегка мрачный и, подозреваю, абсолютно непонятный для масс. Если вам понравился клип — добро пожаловать в клуб «странных»! Мне кажется, очень часто мы гораздо ближе к истине, чем «нормальные», — написала она.

Источник: Элгезит