Почему бы спикеру не уйти, не позорясь на фоне бездомного Кайрата?

По сравнению со спикером Дастаном Джумабековым, который ошибся в произношении, сказав «Франкфурт жана Маяне», бездомный Кайрат оказался более образованным человеком, с широким кругозором.

Общественность в этом убедилась. У Кайрата оказалась хорошая память, он не запинаясь говорил названия стран, городов, рек, быстро обрел известность. А спикер не мог прочитать готовый текст с бумаги, уже давно над ним посмеиваются. (Он так часто ошибался, что это перестало быть новостью, многие махнули на него рукой). В связи с этим в социальных сетях сравнивают этих двоих, Дастана возненавидели и хвалят Кайрата. Почему бы спикеру Джумабекову добровольно не уйти с должности вместо того, чтобы выслушивать такие неприятные слова?..

Источник: Aryba.kg