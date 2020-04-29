Не отступать и не сдаваться. Интервью с экс-депутатом ЖК Болотбеком Мариповым



Elgezit.kg начинает текстовую публикацию выступлений участников онлайн круглых столов, проведенных редакцией.

На круглом столе на тему «Что ждет экономику Кыргызстана после пандемии коронавируса?», прошедшем 28 апреля, крупные ученые-экономисты, представители реального сектора экономики, бывшие опытные руководители финансовой сферы страны, а также молодые, продвинутые активисты рассуждали о том, как помочь правительству и бизнес-сектору страны выработать антикризисную экономическую вакцину для Кыргызстана.

Сегодня представляем ответы экс-депутата Жогорку Кенеша, экономиста Болотбека Марипова.

― Экономический кризис в глобальной экономике назревал давно. Пандемия коронавируса стала тем самым пусковым механизмом, катализатором, который только ускорил негативные процессы. Чем грозит нынешний экономический кризис Кыргызстану? Какие секторы он затронет, насколько может замедлиться наш экономический рост и, главное, как долго такая ситуация будет длиться?

― Мы все стали на 1/12 беднее из-за того, что были лишены возможности работать целый месяц. И еще не вечер – неизвестно, когда будут сняты ограничения. Через несколько недель угроза социального взрыва может принять реальные очертания, поскольку не менее четверти населения находится ниже черты бедности. У многих семей элементарно закончились деньги. Серьезно пострадали сфера услуг и даже сельское хозяйство – у многих проблемы с посевными работами из-за ограничений в передвижении.

В нашей стране чуть менее 100 тысяч людей работают по патентам, в марте смогли приобрести патенты на свою деятельность только 60 процентов от их числа. Полагаю, что в апреле результаты окажутся еще ниже.

Пострадало здоровье людей – физическое, ментальное, социальное, эмоциональное. Вынужденные сидеть взаперти, ограниченные в своих правах люди, к сожалению, не ощутили надежды, поскольку не увидели по-настоящему действенных мер по минимизации последствий эпидемии и спасению экономики. Речь не только о действиях правительства, но и комендатуры.

Произошла утрата доверия. Население и бизнес не верят власти. Если быть точнее, произошла утрата последних иллюзий. Люди все же надеялись, что есть кто-то наверху, кто думает о них, знает, что делать.

Этот кризис обнажил все.

Сейчас трудно делать прогнозы – слишком много неизвестных. Начиная от мировых цен на нефть, состояния экономик стран-торговых партнеров и заканчивая ситуацией с денежными переводами от наших мигрантов. В то же время, исходя из налоговых и таможенных недопоступлений в бюджет в размере около 30 миллиардов сомов (при заложенном на этот год бюджете 164 миллиардов сомов), и это при том, что сейчас только начало 2 (!) квартала, исходя из примитивной структуры нашей экономики, уже можно сказать, что в отсутствие надлежащих мер процесс возрождения будет нелегким.

— Есть ли у правительства реальный план действий, направленный на минимизацию последствий экономического кризиса? Что вообще может и должна предпринять власть, чтобы хоть как-то удерживать экономику на плаву?

― Этот второй вопрос, наверное, лучше будет разделить на две части.

— Итак, первая часть. Есть ли у правительства реальный план действий, направленный на минимизацию последствий экономического кризиса?

― План-то есть. Но какой? Он составлен, исходя из имеющихся у правительства возможностей. И это понятно: отсрочка в уплате налогов и социальных платежей, арендных платежей за государственную и муниципальную собственность, временный отказ от санкций за их неуплату, ограничения в части проверок до конца года, мольба поставщикам не отключать 3 месяца электричество, воду, газ, связь и интернет из-за задолженности. Вот, собственно, и все. Дали всего лишь отсрочку, не отмену.

Почему этот План мер поддержки предпринимательства такой убогий? Потому что десятилетиями правительство не предпринимало должных мер по развитию экономики, сосредоточившись только на «стрижке шерсти» с налогоплательщиков. Все было пущено на самотек. И в итоге сложилась крайне примитивная структура экономики, к тому же держащаяся во многом на денежных переводах наших мигрантов, превышающих в объемах бюджет страны.

А вот следующий вопрос «Что вообще может и должна предпринять власть, чтобы хоть как-то удерживать экономику на плаву?» — самый интересный.

Я считаю, что нужно воспользоваться моментом и все-таки взяться за решение постоянно откладывавшихся проблем. В условиях отсутствия буферной подушки, как у других государств, мы можем рассчитывать только на свои силы.

Что же нам нужно в первую очередь? Изменить систему налогообложения, ввести справедливость в отношениях между налогоплательщиком и государством. Без этого все попытки внедрения фискализации, нужной в общем-то вещи, будут заведомо провалены. Речь о переводе процесса налогообложения и уплаты налогов в электронный формат для перехода в онлайн-режим. И здесь есть еще один узловой момент – без справедливого налогообложения все попытки перевести страну на безналичный расчет также будут обречены на провал. Нам нужны такие шаги, поскольку уродливая фискальная система и значительный наличный денежный оборот – основа для коррупции.

Если уж вытаскивать на белый свет все доходы, то и расходы в полном объеме тоже должны быть учтены. В этом суть подхода.

Далее. Наш бизнес по большей части работает по патентам — обязательным и добровольным. Архаичная система, введенная более 20 лет назад, как временная мера на год-два. Стыдно так жить дальше! Что касается цифровизации, то здесь она только дошла до получения возможности оплатить патент посредством терминалов и мобильной оплаты… «Гигантский шаг вперед», что уж говорить.

Да, ставки налогов у нас в целом ниже, чем у соседей – 12 процентов НДС, 10 процентов подоходный и налог на прибыль. И это хорошо. Но дьявол, как известно, кроется в мелочах. За все эти годы так и не была введена реальная система вычетов, которые человек мог бы использовать, начиная от оплаты за обучение детей и заканчивая расходами на лечение, ремонт, услуг няни, процентами по коммерческому кредиту… А если и есть вычеты, то их невозможно провести в полном объеме — они ограничены несколькими расчетными показателями (которые у нас по-прежнему равны 100 сомам). Фикция!

Вместо этого мы имеем мизерные вычеты и ситуацию, когда по одному и тому же виду патента работают и человек, едва сводящий концы с концами, и так называемый бизнесмен, оперирующий товарными потоками с помощью грузовиков. Это не только убивает честную конкуренцию, но и является грандиозной почвой, питающей коррупцию.

Люди, работающие по патентам, ежегодно платят в бюджет около 2,5 миллиарда сомов. Не густо. Усредненно это 2 тысячи 200 сомов с патентщика в месяц. Но речь здесь не о том, чтобы просто увеличить объемы платежей с этих людей, иначе пусть лучше все останется как было. Это очень важный и большой вопрос для нашей страны. Речь о шагах, действительно выводящих Кыргызстан на путь прозрачности, подотчетности и справедливости.

Раздаются и предложения заняться программой привлечения частных инвестиций. Идея благая. Но как она будет реализована? Если опять будем делать упор на иностранные частные инвестиции, то придут либо авантюристы, либо любители поживиться нашим горнорудным сектором. Это мы уже проходили, и неоднократно.

Самыми главными для страны инвестициями являются инвестиции внутренние. Инвестиции наших граждан и отечественных предприятий. Только они способны по-настоящему поднять наше государство. Есть в экономике один непреложный закон – пока в стране не научатся уважать внутреннего инвестора, не появится развитый внутренний рынок, серьезный внешний инвестор (а речь здесь не об авантюристах и спекулянтах) никогда не придет.

Подтверждением этому является то, что важнейшую роль в организации экономического чуда в странах Юго-Восточной Азии сыграли не столько иностранные, сколько отечественные инвестиции. Если точнее, иностранные инвестиции пришли на эти рынки много позже после начала преобразований, с отрывом с десяток лет.

И еще один неразрывно связанный с внутренними инвестициями вопрос – развитие фондового рынка. Это важный, альтернативный государственному и банковскому финансированию, канал.

В отличие от средств, привлеченных на международном уровне на условиях срочности, возвратности и платности, оперировать которыми традиционно будет госаппарат с понятными всем последствиями (сомнительная эффективность и хищения), частные внутренние инвестиции, несомненно, дадут лучший результат. Ведь воровать сам у себя никто не будет.

Что еще? Надо сокращать расходы. Вплоть до сокращения неэффективного государственного аппарата. Думаю, и здесь мы сможем изыскать немало резервов.

― В условиях кризиса безработица, безусловно, будет расти. В том числе и за счет мигрантов, которые вынуждены будут вернуться из тех стран, где они работали до пандемии. Что может сделать государство для этой категории граждан, в основной своей массе активных, молодых и трудоспособных?

― Падение объемов денежных переводов и возвращение домой трудовых мигрантов, которые не найдут здесь себе применения – серьезная база для социального взрыва.

Надо искать способы создания рабочих мест, вплоть до оплачиваемых общественных работ. Людям нужно кормить свои семьи. Им важно почувствовать, что трудности эти временные, что государство не бросило их и обязательно найдет выход. Что делать? Надо строить школы и детсады, больницы, мелкие ГЭСы, Камбарату потихоньку строить. Во-первых, это то, что нам действительно необходимо. Во-вторых, нужно дать людям возможность поучаствовать в этом процессе.

И параллельно перестраивать структуру нашей экономики.

Должны быть привлечены лучшие умы нашей страны для решения вопросов занятости, перестройки структуры экономики. А не полагаться, как это обычно у нас случается, на чиновные силы, которыми оказалось подменено экспертное сообщество.

А пока мы живем в ситуации, когда в обществе есть большие вопросы по распределению поступившей иностранной помощи, проблемы с определением семей, действительно нуждающихся в помощи и продуктах, с организацией их доставки, мягко говоря, странной системой работы комендатуры, мутной процедурой выдачи пропусков на перемещения…

― Есть ли какой-то свет в конце тоннеля мрачных прогнозов? Давайте сфокусируемся на хорошем, ведь любой кризис – это еще и возможности. Какие возможности благодаря экономическому кризису появятся у нашей страны?

― Мне видится только одно. Мы оказались на краю пропасти, и у нас просто нет другого пути, мы должны наконец-то перестроить принципы функционирования нашей экономики.

Каждая из уже затронутых тем заслуживает отдельного большого обсуждения. Поэтому ввиду ограниченности времени я озвучу их лишь вкратце:

реорганизация налоговой системы, нужно повернуть ее лицом к налогоплательщику;

привлечение внутренних частных инвестиций и развитие фондового рынка, работа с ГЧП;

заняться реальной цифровизацией экономики;

обеспечить прозрачность и подотчетность в действиях власти.

В скандинавских странах, к примеру, очень высокий уровень налогов, доходит до 60-70 процентов. Но тамошнее население реально видит участие государства в его жизни – инфраструктура, социальная защита и многое другое у них на высоком уровне. Конечно же, все это возможно только при наличии трех составляющих:

развитое общество, сознательные граждане, разумное правительство.

Так должно быть и у нас, и никак иначе. Промедление смерти подобно!

― Есть ли свет в конце тоннеля?

― Безусловно есть. Но у нынешней ситуации есть предтеча — как экономического характера, так и политического.

Мы десятилетиями страдаем от власти – вороватой, коррупционной и недееспособной. Страдаем от нечистых на руку фискалов и силовиков, рядовых чиновников.

У нас 90 процентов населения недовольно судьями, но они при этом продолжают гнуть свою нечистую линию. Поколения за поколениями чиновников в правительстве работают, будучи не в состоянии создать ни одного приличного плана действий. Тем не менее, остаются в обойме. Граждане не имеют возможности отозвать тех, кто не соответствует предназначению.

Именно сейчас я вижу в нашей ситуации больше политическую составляющую кризиса.

Мне всегда казалось, что для мира, согласия и развития в стране всегда нужно искать лучшее решение и не касаться личностей.

Однако нынешний президент работает уже более 2,5 лет, а премьер-министр – полгода в качестве руководителя администрации президента и 2 года – в кресле премьера.

Я всегда считал некорректным критиковать президента и власть в первые год-два работы на уровне личности. Но по прошествии трех лет считаю возможным дать политическую оценку. Сейчас, а не по истечении срока полномочий вслед уходящему президенту.

Я считаю, что надо говорить и помогать советами и критикой именно в период работы.

Что касается президента, то мне до сих пор непонятно, к чему он стремится и чего хочет. Не только у меня, у многих людей складывается впечатление, что наш глава государства так и не смог сформировать компетентную команду с высоким IQ и надлежащими моральными принципами.

Можно написать самый прогрессивный Налоговый кодекс, но коррупция в налоговых органах растопчет его в грязь. Можно закрепить защиту собственности в Конституции, но рейдеры в судейских мантиях надругаются над праматерью законов.

Можно написать самую распрекрасную программу действий, подогнанную под нужды страны, но кадровая политика в правительстве дискредитирует все плюсы принятого алгоритма в силу низкой компетенции исполнителей.

И если президент не поменяет планку в кадровой политике, мы будем прозябать все 3 оставшихся года его срока.

Возможно, нам скорее рано, чем поздно, потребуется референдум о доверии к Президенту. И на этот референдум Президенту нужно будет идти не только с новой программой, но и с новой командой.

Последние 3 года нашей с вами жизни были потрачены впустую. Это неприятно, но не смертельно. Хотя время, безусловно, самый важный фактор.

Какими будут предстоящие 3 года, это должно волновать Сооронбая Шариповича. Нас же, граждан Кыргызстана, считаю, должно волновать не только то, какой будет и какой должна быть наша власть. Но то, будет ли у нас механизм отзыва избранных и назначенных.

Не менее важно – изменимся ли все мы?

Спрос должен быть прежде всего с нас самих. Не продаваться за должности, не продаваться за посулы, за подачки и продпакеты.

Не выбирать так называемых «своих» и земляков, любить свою страну и выкорчевывать врагов на пути к прекрасному будущему.

У меня, у нас есть мечта. И за нее надо бороться!

Источник: Элгезит