Детсады и школы не откроют после отмены режима ЧП

В Кыргызстане детские сады и школы не откроются после окончания режима чрезвычайного положения, который на сегодняшний день действует в четырех городах и четырех районах страны.
Их работа возможна только после снятия режима чрезвычайной ситуации, которая действует по всей стране. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
Сроки снятия режимов ЧП и ЧС зависят от снижения заболеваемости и стабильности эпидемиологической ситуации, отмечают в штабе. В настоящее время режим ЧП сроком до 30 апреля действует в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Нарыне, а также в Сузакском, Кара-Сууйском, Ноокатском и Ат-Башинском районах. По всей остальной стране введен режим чрезвычайной ситуации, которая предполагает более мягкий режим карантина и самоизоляции без комендантского часа.
Обучение в школах в страны в настоящее время проводится в онлайн-режиме.
Тем временем, президент Сооронбай Жээнбеков 28 апреля подписал указ о продлении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области по 10 мая 2020 года включительно.
Указ вступает в силу с момента подписания и будет направлен на утверждение в Жогорку Кенеш. Парламент планирует рассмотреть вопрос 30 апреля.
Источник: Азаттык
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