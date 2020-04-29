(Видео) Кыргызстанцы на границе РК: Зачем нам президент и депутаты, которые не могут решить нашу судьбу в такое непростое время?!

Они назвали действия властей КР позором перед всем миром и готовы устроить акцию протеста

Кыргызстанцы, оставшиеся на границе Казахстана, обратились к властям КР с требованием немедленно разрешить их вопрос, в противном случае они грозят акциями протеста. Соответствующее видео распространилось в соцсети Instagram.

«Уважаемый президент, вы человек, который должен поддерживать кыргызский народ.

Наши граждане, среди которых есть аксакалы и женщины, живут в машинах. Денег совсем не осталось. Мы не являемся народом без родины. Мы граждане Кыргызстана. Зачем нам нужны президент и депутаты, которые не могут решить нашу судьбу в столь непростое время?! Из 120 депутатов лишь пятеро - Каныбек Иманалиев, Исхак Пирматов, Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков и Наталья Никитенко - переживают за кыргызстанцев. Остальным людям - министрам, президенту - мы не нужны. Не можете просто открыть дорогу. Мы не просим денег, автобусов и самолетов. Мы готовы пересечь границу на своих машинах. Нам потребуется всего два часа. У вас не хватает духа переговорить с министром транспорта Казахстана. Зачем нам Кубат Боронов? У меня тоже есть диплом, я тоже могу быть министром. Зачем нам нужны старики, которые не могут провести переговоры? Вы опозорились перед всем миром. Депутаты, выносите этот вопрос (на обсуждение, - прим. ред.). В противном случае - покиньте Белый дом. Мы перейдем пост. Митинг будет из-за этой ситуации. Уже не хватает никакого терпения. Посмотрите, здесь аксакал плачет. Побойтесь Бога», - сказали возмущенные кыргызстанцы.

Источник: vesti.kg