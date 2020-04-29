Партии, участвующие на выборах в ЖК должны включить квоту для юристов и экономистов – законопроект

На общественное обсуждение с 28 апреля 2020 года выносится законопроект «О внесении изменения в конституционный Закон КР «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР».

Инициатор депутат Бакыт Торобаев.

Согласно документу, в последние 2 созыва ЖК в парламент в основном избираются лица с техническим образованием, лица руководящие каким-либо средним или крупным бизнесом и лица, обладающие достатком выше среднего. Возникает вопрос: может ли столь несбалансированно «составленный» орган представительной власти осуществлять эффективную законотворческую деятельность?

Жогорку Кенеш – это законодательный орган власти, и там должны работать люди, которые понимают, что собой представляет законотворческий процесс. Желательно, чтобы депутатский корпус был «разбавлен» профессиональными юристами, экономистами и финансистами.

При этом создание механизма сдержек и противовесов, защищающего правовую систему государства от принятия некачественных законодательных решений должно стать приоритетным направлением в ходе совершенствования законотворческой деятельности государственных органов.

Так, с 1 января 2019 г. вступили в силу кодексы и законы, принятые Жогорку Кенешем в конце 2016 - первой половине 2017 г. в рамках проведения судебной реформы. И уже первые месяцы реализации этих законом показало, как заявил Вице-премьер-министр правительства Кыргызской Республики Ж.Разаков, выступая в Жогорку Кенеше, что «надо разработать около 200 законопроектов и около 600 постановлений правительства, чтобы убрать коллизии и пробелы в новых кодексах».

Ситуация, сложившаяся с новыми кодексами и законами со всей очевидностью показывает, что назрела необходимость в создании правового механизма, позволяющего привлекать в состав депутатского корпуса Жогорку Кенеша профессиональных юристов, а также экономистов и финансистов.

В качестве примера можно привести Федеративную Республику Германии. Там в федеральном и региональном парламенте большинство депутатов - юристы, политологи, социологи, экономисты, финансисты. Дело в том, что большую роль в формировании составов парламентов в Германии играют партии, и им нужны обществоведы, а не производственники и бизнесмены.

В Кыргызстане в настоящее время согласно конституционному Закону о выборах при определении списка кандидатов политические партии, участвующие в выборах, обязаны учесть представительство (часть 3 статьи 60):

- не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций;

- не менее 15 процентов кандидатов не старше 35 лет, при этом не менее 5 кандидатов из них должны быть включены в список первых 65 кандидатов;

- не менее 15 процентов кандидатов, имеющих различную этническую принадлежность, при этом не менее 5 кандидатов из них должны быть включены в список первых 65 кандидатов;

- не менее 2 кандидатов - лица с ограниченными возможностями здоровья, при этом один из них должен быть включен в список первых 50 кандидатов.

Таким образом, при составлении партийного списка кандидатов конституционный Закон о выборах закрепляет принцип квотирования (квоты): гендерная квота, возрастная квота, этническая квота и квота для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В целях обеспечения присутствия в составе депутатов Жогорку Кенеша профессиональных юристов, экономистов и финансистов, а также лиц с учеными степенями кандидатов наук и докторов наук, предлагается в конституционном Законе о выборах предусмотреть для этих лиц специальную квоту для этих профессий и представителей науки - профессиональную квоту.

Проектом конституционного Закона предусматривается дополнить часть 3 статьи 60 конституционного Закона о выборах абзацем седьмым, согласно которого при определении списка кандидатов политические партии, участвующие в выборах, обязаны учесть представительство:

- не менее 10 процентов кандидатов – лица, имеющие высшее юридическое, высшее финансово-экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 15 лет, ученые степени кандидатов наук и докторов наук, при этом они должны быть включены в список первых 40 кандидатов».

Таким образом, предлагаемое изменение в конституционный Закон о выборах позволит повысить кадровый потенциал депутатского корпуса Жогорку Кенеша.

Источник: Кабар