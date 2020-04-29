(Видео) Бишкеку — 142!

Городу Бишкеку сегодня исполнилось 142 года с момента основания.
По этому случаю сотрудницы МП «Тазалык» снялись в забавном видеоролике, в котором преображаются на глазах. Помимо женщин центральная роль в ролике отведена… оранжевой рабочей жилетке.
В честь дня рождения столицы музыкальная группа «Элес» дарит горожанам свою песню «Город Мечта». Музыка — Нурлана Мамбетова, слова — Нурлана Алымбекова, Улана Абдрахмана.
Мэрия Бишкека поздравляет горожан с днем рождения столицы и желает, чтобы каждый житель был по-настоящему счастлив, жил в достатке, благополучии и был здоров. «Пусть у каждого будет своя прекрасная история, которая произошла на улицах любимого Бишкека. Ведь город — это мы, люди, живущие в нем», — отметили в муниципалитете.
Источник: Элгезит
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