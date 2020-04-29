(Видео) Сегодня городу Бишкек исполняется 142 года

Сегодня городу Бишкек исполняется 142 года, сообщили в столичной мэрии.

По их данным, сотрудницы МП «Тазалыка» с центральной площади «Ала-Тоо» поддержали челлендж - преображение, а в честь дня рождения музыкальная группа «Элес» дарит всем горожанам свою песню «Город Мечта» (музыка: Нурлан Мамбетов, слова: Нурлан Алымбеков, Улан Абдрахман).

«Желаем, чтобы каждый горожанин был по-настоящему счастлив, жил в достатке, благополучии и был здоров. Пусть у каждого будет своя прекрасная история, которая произошла на улицах любимого города. Ведь город - это мы, люди, живущие в нем...» - говорится в сообщении.

Источник: Кабар