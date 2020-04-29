(Видео) Сегодня городу Бишкек исполняется 142 года

Сегодня городу Бишкек исполняется 142 года, сообщили в столичной мэрии.
По их данным, сотрудницы МП «Тазалыка» с центральной площади «Ала-Тоо» поддержали челлендж - преображение, а в честь дня рождения музыкальная группа «Элес» дарит всем горожанам свою песню «Город Мечта» (музыка: Нурлан Мамбетов, слова: Нурлан Алымбеков, Улан Абдрахман).
«Желаем, чтобы каждый горожанин был по-настоящему счастлив, жил в достатке, благополучии и был здоров. Пусть у каждого будет своя прекрасная история, которая произошла на улицах любимого города. Ведь город - это мы, люди, живущие в нем...» - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!