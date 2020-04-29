В Кыргызстане нефтетрейдеры готовы снижать цены на ГСМ

В Кыргызстане влияние, падение мировых цен на нефть, на снижение цен на горюче-смазочные материалы двоякое, сказал на брифинге в Доме правительства вице-премьер министр Эркин Асрандиев.

«Во-первых, мировое падение цен на нефть повлияло на падение курса рубля и поскольку у нас тесные экономические взаимоотношения с Россией, соответственно, это также повлияло на падение курса сома по отношению к доллару. С другой стороны, это влияет на снижение цен на ГСМ. С января до апреля 2020 года наблюдается некоторое снижение розничных цен на ГСМ, в первую очередь на дизтопливо. Также отслеживаем цены на бензин марки АИ-92. Уже наблюдается некоторое снижение в районе 5-6%», - сказал Асрандиев.

По его словам, также отслеживаются цены на нефть на фондовых рынках, где снижение намного больше. «3 дня назад на совещании с соответствующими госорганами даны поручения, чтобы провели работу с нефтетрейдерами. Мне доложили, что они дальше готовы снижать цены. Нефтетрейдеры сегодня должны сообщить относительно снижения цен. И эта работа дальше будет продолжаться. Но здесь нужно правильно понимать, что снижение розничных цен в сомах не будет пропорционально снижению в долларах, так как посередине есть повышение курса доллара к сому», - сообщил Асрандиев.

Источник: Кабар