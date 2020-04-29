Почему бы Адахану Мадумарову не «тандемизироваться» с Арстаном Алаем?

Бывают люди, которые стараются привлечь к себе внимание общества необычным поведением, эпатажными заявлениями и поступками.

Есть такие и в политике. Например, кто не знает политика Адахана Мадумарова, который горазд только ораторствовать? Этот молодец отлично умеет по любому поводу критиковать власть.

В данное время все государства мира борются с пандамией коронавируса, тратя миллиарды и триллионы, вводя режим чрезвычайного положения. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 2,5 млн человек. В одних только США число заразившихся превысило миллион. Мы читаем и узнаём в СМИ, что в мире число летальных исходов от коронавирусной инфекции превысило 200 тыс. В Кыргызстане зарегистрировано более 700 случаев заражения коронавирусом, более половины выздоровели, 8 скончались.

Адахан мырза, будучи в курсе всего этого, заявил, что «это политика власти», он в это не верит. Если это действительно политика властей нашего государства, тогда получается, что США, Россия, Германия, Италия, Франция, Великобритания и другие развитые государства «играют» по политике нашей власти?

Когда в Китае только набирала силу эпидемия коронавируса, небезызвестный Арстан Алай заявил, что именно он как Бог наслал на Поднебесную этот вирус, что Китаю несдобровать, если не спишет нам долг.

Оставим на волю Всевышнего вину этого смертного, который приравнял себя к Богу, главное, чтобы завладевшие его сознанием джины и шайтаны не могли никак повредить нашему народу.

Примечательно, что эти два вышеуказанных молодца в свое время баллотировались в президенты. Оба обожают ораторствовать. Оба чувствуют себя пупом земли. Первый говорит, что не верит в коронавирус, второй уверенно заявляет, что «коронавирус к нему не пристанет».

Раз уж так дело пошло, почему бы нам не «тандемизировать» этих двоих и погнать в месячную командировку к зараженным COVID-19 пациентам? Посмотрели бы, насколько храбры их сердца.

В общем, приходим к выводу, что по сравнению с ними более благоразумным представляется Нурлан Мотуев, который тоже когда-то баллотировался в президенты, громыхал и активничал, а в итоге превратился в «звезду эстрады». Уж он-то не призывает народ выходить на улицы, а поет и развлекает людей.

Источник: kadam-media.kg