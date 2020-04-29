Абылгазиев рассказал, как изменится экономика Кыргызстана после пандемии

Посткризисный период будет способствовать развитию целого ряда отраслей экономики Кыргызстана.

Коронавирус стал большим уроком для государства, позволил на деле увидеть реальные возможности экономики, заявил премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, инфекция помогла определить наиболее приоритетные направления развития на ближайшее будущее. Основные усилия правительства будут направлены на поддержку отечественных предпринимателей. В частности, кабмин планирует проводить более активную политику импортозамещения, укрепления экспортного потенциала, увеличения объемов производства экологически чистой продукции и освоение новых рынков.

«В посткризисный период, после того, как мы победим COVID-19, целый ряд отраслей получат новый импульс для дальнейшего развития. Это, в первую очередь, медицина, медицинские технологии, развитие человеческого потенциала, дистанционное образование и все виды дистанционных услуг, электронная коммерция и торговля. Политика цифровизации доказала свою эффективность. К примеру, сегодня мы можем увидеть плоды решений о дистанционных налоговых проверках», - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

В 2020-м экономику Кыргызстана ожидает худший год за последние 25 лет. Международный валютный фонд ожидает, что в этом году ВВП Кыргызстана упадет на 4 процента. Это хуже, чем в среднем по миру. Спад глобальной экономики, по оценкам МВФ, составит 3 процента.

28 апреля правительство опубликовало порядок поэтапного возобновления экономической деятельности в Кыргызстане. Субъектам предпринимательства в зависимости от отрасли разрешат возобновить работу с 1, 11 и 21 мая.

Источник: Азаттык