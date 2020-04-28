Верховный суд опровергает информацию об оправдании чиновника, незаконно выдавшего паспорт Саймаити

В Верховном суде 28 апреля прокомментировали заявления о том, что незаконно выдавший паспорт Айеркену Саймаити сотрудник ГРС был оправдан всеми инстанциями.

По данным Верховного суда, дело в отношении сотрудника паспортного стола, незаконно выдавшего документы Айеркену Саймаити, было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, что «не является реабилитирующим обстоятельством».

Отмечается, что 22 ноября решением Сузакского районного суда Джалал-Абадской области сотрудник паспортного стола был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления. Производство по уголовному делу было прекращено.

«Согласно требованиям пункта 1 части 1 статьи 62 Уголовного кодекса, лицо освобождается от уголовной ответственности судом, если со дня совершения им менее тяжкого преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли три года», - пояснили в Верховном суде.

31 декабря 2019 года Джалал-Абадский областной суд оставил в силе решение первой инстанции, 16 марта такое же решение приняла коллегия Верховного суда.

В ноябре 2019 года стало известно, что убитый в Стамбуле китайский предприниматель Айеркен Саймаити ранее незаконно получил паспорт гражданина Кыргызстана – он пользовался незаконно выданными ID и загранпаспортом на имя гражданина Кыргызстана Самятова Эркина Салимовича, 1982 года рождения. По данным МВД, выяснилось это в 2017 году в ходе расследования в отношении Саймаити по факту мошенничества.

В июле 2019 года по данному факту было начато досудебное производство по статье 330 («Незаконная выдача паспорта») УК КР. Обвинения предъявлены ведущему специалисту отдела паспортизации и регистрации населения ГРС Сузакского района Джалал-Абадской области.

О персоне Айеркена Саймаити кыргызстанцам стало известно в мае 2019 года из расследования «Азаттыка». Подробнее - в материале «Кто такой Саймаити и почему о нем все говорят».

Источник: Азаттык