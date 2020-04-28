Пункт пропуска «Иркештам» будет временно закрыт на шесть дней

Как отмечается, перемещение товаров на кыргызско-китайском участке государственной границы возобновится 6 мая.
По инициативе китайской стороны, в связи празднованием «Дня труда» в Китае пункт пропуска «Иркештам-автодорожный» на кыргызско-китайском участке государственной границы с 30 апреля по 5 мая включительно будет временно закрыт для перемещения грузов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.
Как отмечается, перемещение товаров на кыргызско-китайском участке государственной границы возобновится 6 мая.
Напоминаем, что пункт пропуска «Иркештам-автодорожный» возобновил функционирование 15 апреля 2020 г. в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение товаров из Китая в Кыргызстан.
Источник: reporter.kg
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