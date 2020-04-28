Жээнбеков: Важно сохранять эпидемиологическую безопасность на объектах экономики, где будет возобновлена деятельность

«Очень важно сохранять санитарно-эпидемиологическую безопасность на объектах сферы экономики, где будет возобновлена деятельность.
В этом направлении необходимо тесное взаимодействие местных властей, Министерства здравоохранения и Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. На руководителей предприятий будет возложена особая ответственность», — подчеркнул президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 апреля, на заседании Совета безопасности в узком составе.
На заседании Совета безопасности первый вице-премьер-министр, заместитель руководителя Республиканского оперативного штаба Кубатбек Боронов внес предложение о поэтапном возобновлении деятельности субъектов предпринимательства в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Как было отмечено, в плане по возобновлению деятельности субъектов экономики в условиях чрезвычайного положения будет указан конкретный список объектов, количество их сотрудников, время работы и способы доставки сотрудников до рабочего места.
Вместе с этим некоторые ограничения останутся без изменений.
«К примеру, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, торжеств останется в силе. Вузы и школы продолжат обучение в дистанционном режиме. Санитарно-карантинные посты, установленные на въездах/выездах на территориях, где было введено чрезвычайное положение, продолжат функционировать», — отметил глава государства. При этом ввиду возобновления экономической деятельности количество блокпостов будет сокращено.
Также остается в силе запрет на въезд иностранных граждан на территорию страны.
Источник: Кабар
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