Жээнбеков: Важно сохранять эпидемиологическую безопасность на объектах экономики, где будет возобновлена деятельность

«Очень важно сохранять санитарно-эпидемиологическую безопасность на объектах сферы экономики, где будет возобновлена деятельность.

В этом направлении необходимо тесное взаимодействие местных властей, Министерства здравоохранения и Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. На руководителей предприятий будет возложена особая ответственность», — подчеркнул президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 апреля, на заседании Совета безопасности в узком составе.

На заседании Совета безопасности первый вице-премьер-министр, заместитель руководителя Республиканского оперативного штаба Кубатбек Боронов внес предложение о поэтапном возобновлении деятельности субъектов предпринимательства в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Как было отмечено, в плане по возобновлению деятельности субъектов экономики в условиях чрезвычайного положения будет указан конкретный список объектов, количество их сотрудников, время работы и способы доставки сотрудников до рабочего места.

Вместе с этим некоторые ограничения останутся без изменений.

«К примеру, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, торжеств останется в силе. Вузы и школы продолжат обучение в дистанционном режиме. Санитарно-карантинные посты, установленные на въездах/выездах на территориях, где было введено чрезвычайное положение, продолжат функционировать», — отметил глава государства. При этом ввиду возобновления экономической деятельности количество блокпостов будет сокращено.

Также остается в силе запрет на въезд иностранных граждан на территорию страны.

Источник: Кабар