Кыргызстанок могут депортировать в Россию из-за российского гражданства их детей

«Мамы могут остаться в КР, но детей мы не пустим»

Двоих кыргызстанок могут депортировать из Кыргызстана, поскольку их дети – граждане России. О вопиющем случае рассказала в Facebook советник министра здравоохранения КР Елена Баялинова.

Сегодня, 28 апреля 2020 года, в аэропорту «Манас» приземлился чартерный рейс из Екатеринбурга с гражданами КР на борту.

Среди вернувшихся на родину людей – 45-летняя Марина Юрьевна Хачатурян, обладательница двойного гражданства (КР и РФ). С ней двое несовершеннолетних детей (кыргызские свидетельства о рождении, российское гражданство). Дома, в Бишкеке, их ждет отец семейства, гражданин Кыргызстана Альберт Хачатурян.

Женщина вылетала в Россию не ради развлечения: 13 марта она повезла в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии РФ в Челябинске для прохождения планового обследования 9-летнего сына, С. Хачатуряна, который с 16 октября 2013 года состоит там на учете с диагнозом «порок сердца, открытое овальное окно 4-5 мм». У 16-летней дочери, А.Хачатурян, недавно проявилась сильная аллергия.

Но закрытие границ и приостановка авиасообщения из-за эпидемии коронавируса не позволила семье вернуться домой вовремя. 45 дней мать и двое детей прождали какого-либо разрешения ситуации.

В Генеральном консульстве КР в Екатеринбурге согласились помочь: ознакомились с документами, подготовили необходимое официальное письмо-заявление, проконсультировались в посольстве КР в РФ, МИД, Минздраве КР, подключили адвокатов из ОФ «Юристы за права человека».

Последние указали, что граждане КР, имеющие иное гражданство, рассматриваются только как граждане КР (статья 6 Закона «О гражданстве КР»). Гражданин же имеет право беспрепятственно возвращаться на родину, и это право не подлежит ограничению в условиях ЧП (статьи 20 и 51 Конституции КР, статья 39 Закона «О внешней миграции»).

Адвокаты подчеркнули, что наличие у гражданина КР двух несовершеннолетних детей, являющихся гражданами другого государства, не должно препятствовать его возвращению на родину при условии наличия всех разрешительных и правоустанавливающих документов (статья 9 Закона «О гражданстве КР», статья 11 Закона о пограничной службе КР»), поскольку право гражданина на семейные ценности охраняется законом (статья 36 Конституции КР).

В соответствии со всеми этими статьями, семью отправили домой как граждан КР. Но вот в Кыргызстане маму с детьми решили депортировать обратно в Россию из-за гражданства несовершеннолетних.

«У чрезвычайного положения в Кыргызстане нет человеческого лица», - негодует советник министра здравоохранения.

В точно такой же ситуации оказалась еще одна прибывшая в Бишкек женщина с детьми.

«Мамы могут остаться, а детей мы не впустим», - цитирует Баялинова.

После разбирательств депортацию мам с детьми все же решили отложить. По крайней мере, этим же самолетом они не улетят.

«Спасибо всем, кто срочно подключился к решению этого вопроса, - поблагодарила советник министра. - Уважаемый Республиканский штаб КР по противодействию COVID-19, пожалуйста, в порядке исключения, найдите решение и не депортируйте мамочек с детьми из Кыргызстана!».

Источник: vesti.kg