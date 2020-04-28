В Нарыне ночью за нарушения комендантского часа задержали 8 человек

Комендантский час в Нарыне за прошедшую ночь нарушили 8 человек.

Об этом сегодня на брифинге сообщил комендант города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области Уланбек Аалиев.

Из них шестеро из Ат-Башинского района, двое из самого города. Среди нарушителей был водитель, его авто поставлено на штраф стоянку.

«Составлены протоколы и проведены разъяснительные беседы с ними», - сказал комендант.

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 7 преступлений.

На территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Нарын, а также Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области и Ат-Башинского района Нарынской области до 30 апреля действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час.

В Кыргызстане сегодня, 28 апреля, зарегистрировано 13 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 708, из них 185 случаев заражения медперсоналом. 416 граждан вылечились и выписались из больниц. Восемь скончались.

Источник: Кабар