Приедет ли Валентина Шевченко в Кыргызстан, – рассказала спортсменка

Весной прошлого года чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентина Шевченко приезжала в Кыргызстан.

Тогда это событие вызвало настоящий ажиотаж среди болельщиков. Приедет ли Валентина на свою Родину в этом году?

«Мы серьезно планировали провести сборы к бою в Кыргызстане и приехать в Бишкек в конце апреля — сразу после боя Антонины. Но планам не удалось сбыться из-за травмы. Но я все равно хочу приехать на родину в этом году. А пока поездка прошлого года дарит мне прекрасные светлые воспоминания. Я уверена, что скоро все наладится, все будут здоровы, в Кыргызстан придет замечательное лето и все будет хорошо», – приводит слова Шевченко Sputnik Кыргызстан.

Напомним, Валентина Шевченко приезжала в Кыргызстан в апреле 2019 года.

Источник: reporter.kg