Прошедшей ночью в Ошской области три человек нарушили комендантский час

Прошедшей ночью в Ошской области три человек нарушили комендантский час.

Об этом на брифинге сообщил комендант по городу Ош, Кара-Сууйскому и Ноокатскому районам Ошской области – начальник УВД Ошской области Малик Нурдинов.

По его словам, задержанные доставлены в УВД Оша. «В целом общественно-политическая ситуация стабильная», - сказал он.

На территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Нарын, а также Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области и Ат-Башинского района Нарынской области до 30 апреля действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час.

В Кыргызстане сегодня, 28 апреля, зарегистрировано 13 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 708, из них 185 случаев заражения медперсоналом. 416 граждан вылечились и выписались из больниц. Восемь скончались.

Источник: Кабар