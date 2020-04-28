Прошедшей ночью в Ошской области три человек нарушили комендантский час.
Об этом на брифинге сообщил комендант по городу Ош, Кара-Сууйскому и Ноокатскому районам Ошской области – начальник УВД Ошской области Малик Нурдинов.
По его словам, задержанные доставлены в УВД Оша. «В целом общественно-политическая ситуация стабильная», - сказал он.
На территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Нарын, а также Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области и Ат-Башинского района Нарынской области до 30 апреля действует режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией по COVID-19. Установлен комендантский час.
В Кыргызстане сегодня, 28 апреля, зарегистрировано 13 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 708, из них 185 случаев заражения медперсоналом. 416 граждан вылечились и выписались из больниц. Восемь скончались.
Источник: Кабар
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