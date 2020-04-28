Брифинг 28 апреля
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(Онлайн видео) Комендант Орозалиев о ситуации в Бишкеке. Брифинг 28 апреля
Соцопрос/голосование
Новостная служба какого телеканала лучше всех освещает ситуацию с коронавирусом в Кыргызстане
КТРК - 42.9%
ЭлТР - 11.1%
Пирамида - 2.4%
Пятый канал - 1.6%
НТС - 10.3%
NewТV - 1.6%
Регион - 11.9%
7 канал - 1.6%
Нур ТВ - 2.4%
ТВ не смотрю, узнаю новости с интернета - 14.3%
Всего голосов:: 126
Голосование по этому опросу закончилось в: 00:00, 26.04.2020 г.
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