(Онлайн видео) Комендант Орозалиев о ситуации в Бишкеке. Брифинг 28 апреля

КТРК - 42.9%

ЭлТР - 11.1%

Пирамида - 2.4%

Пятый канал - 1.6%

НТС - 10.3%

NewТV - 1.6%

Регион - 11.9%

7 канал - 1.6%

Нур ТВ - 2.4%

ТВ не смотрю, узнаю новости с интернета - 14.3%

Голосование по этому опросу закончилось в: 00:00, 26.04.2020 г.

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