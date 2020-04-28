           
Подробности
Общество
Просмотров: 18

Мэрия Бишкека закупит у китайской компании 100 новых автобусов

Конкурсная комиссия определила победителя тендера, объявленного Бишкекским пассажирским автотранспортным предприятием мэрии Бишкека.

Конкурс на приобретение 100 автобусов на газе был объявлен прошедшей зимой. На приобретение новых автобусов в городском бюджете предусмотрено порядка 650 миллионов сомов.

Как сообщили в мэрии Бишкека, победителем стала китайская компания Xiamen king long united automative industry Co., Ltd. Участвовали в тендере 7 компаний.

Отмечается, что 30 марта одна из компаний - участниц конкурса подала жалобу на решение тендерной комиссии. Муниципальное предприятие «БПАТП» направило письмо в Департамент госзакупок Минфина КР о правовой оценке тендерной комиссии.

По данным муниципалитета, будут закуплены автобусы 2020 года выпуска, вместимостью более 70 человек, количество сидячих мест – не менее 26.

«Они будут полунизкопольными и низкопольными, оснащены пандусами и площадкой для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Обязательно предусмотрено место для установки валидатора в рамках проекта по электронному билетированию в общественном транспорте», - сообщили в мэрии.

В 2019 году мэрия Бишкека купила 60 автобусов на газе китайского производителя Yutong, стоимость одного составила 72 тысячи долларов.

Всего в Бишкеке ежедневно курсируют около 250 автобусов и троллейбусов, а также более 2 тысяч микроавтобусов.

Источник: Азаттык

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить