Мэрия Бишкека закупит у китайской компании 100 новых автобусов

Конкурсная комиссия определила победителя тендера, объявленного Бишкекским пассажирским автотранспортным предприятием мэрии Бишкека.
Конкурс на приобретение 100 автобусов на газе был объявлен прошедшей зимой. На приобретение новых автобусов в городском бюджете предусмотрено порядка 650 миллионов сомов.
Как сообщили в мэрии Бишкека, победителем стала китайская компания Xiamen king long united automative industry Co., Ltd. Участвовали в тендере 7 компаний.
Отмечается, что 30 марта одна из компаний - участниц конкурса подала жалобу на решение тендерной комиссии. Муниципальное предприятие «БПАТП» направило письмо в Департамент госзакупок Минфина КР о правовой оценке тендерной комиссии.
По данным муниципалитета, будут закуплены автобусы 2020 года выпуска, вместимостью более 70 человек, количество сидячих мест – не менее 26.
«Они будут полунизкопольными и низкопольными, оснащены пандусами и площадкой для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Обязательно предусмотрено место для установки валидатора в рамках проекта по электронному билетированию в общественном транспорте», - сообщили в мэрии.
В 2019 году мэрия Бишкека купила 60 автобусов на газе китайского производителя Yutong, стоимость одного составила 72 тысячи долларов.
Всего в Бишкеке ежедневно курсируют около 250 автобусов и троллейбусов, а также более 2 тысяч микроавтобусов.
Источник: Азаттык
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