В Кыргызстане на утро 28 апреля выявлено 13 новых случаев коронавируса. Всего 708

В Кыргызстане на утро 28 апреля выявлено 13 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

Новые случаи выявлены:

в Чуйской области — 6

в Бишкеке — 3

в Жалал-Абадской области — 2

в Нарынской области — 2

Таким образом на 28 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 708.

Источник: zdorovie.akipress.org