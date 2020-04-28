Директор ЦСМ № 18: О дальнейшей судьбе уволенной Минары Кулматовой мне ничего неизвестно

Тилек Жантайбеков подчеркнул, что медик получила третий выговор, поэтому ее пришлось снять с занимаемой должности

Бишкекского врача Минару Кулматову сняли с должности председателя профкома обоснованно. Так заявил в беседе с Vesti.kg директор ЦСМ № 18 Тилек Жантайбеков.

- Восстанавливать в должности по закону может только суд, - напомнил он. - Не знаю, обращалась ли она в суд. У Кулматовой было замечание, потом - выговоры. Ее уволили по представлению прокуратуры. Прокуратура планово приезжала к нам. По итогам этой проверки не только Кулматову, но и ряд гинекологов, я в том числе, получили выговоры. Просто у нее это был уже третий выговор, в связи с этим ее уволили по Трудовому Кодексу. Это была районная проверка: в поликлинике № 15 тоже несколько сотрудников получили выговоры по этому же нарушению. Поэтому не стоит думать, что к ней отнеслись предвзято. Как сложилась дальнейшая судьба врача, неизвестно.

Напомним, 13 апреля в Сети распространилось видеообращение медика Минары Кулматовой. По ее словам, она работала председателем профкома в ЦСМ № 18. В обращении медик говорила о том, что главный врач Тилек Жантайбеков незаконно уволил ее 7 апреля, несмотря на указ о введении режима чрезвычайного положения.

Источник: vesti.kg