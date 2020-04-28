В Кыргызстане за сутки в территориальные ОВД доставлены 72 нарушителя комендантского часа

В Кара-Сууйском и Ноокатском районах нарушители комендантского часа не зарегистрированы.

28 апреля 2020 года за нарушения комендантского часа за сутки на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, г.Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 72 нарушителя. Из них в городе Бишкек - 57, г.Ош - 3, Ат-Башинском районе - 5, Сузакском районе - 4, городе Нарын - 2 и городе Джалал Абаде – 1.

В Кара-Сууйском и Ноокатском районах нарушители комендантского часа не зарегистрированы.

Кроме этого, за сутки 3 автомашины доставлены на штрафстоянку.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 3654 нарушителя. Всего с 25 марта и по сей день за нарушения комендантского часа 320 автомашин доставлены на штрафстоянку.

МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.

Источник: Кабар