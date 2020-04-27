Как попасть в список получателей продуктовых корзин и другой помощи? Номера телефонов

Мэрия Бишкека поддержала уже более 60 тысяч семей

Мэрия Бишкека продолжает помогать многодетным и малоимущим семьям, семьям с ЛОВЗ и пенсионерам.

Муниципалитет поддержал 60 тысяч 52 семьи, из них 14 тысяч 903 жителя Ленинского района, 12 тысяч 313 семей Октябрьского района, 16 тысяч 293 семьи Первомайского района и 16 тысяч 406 семей - жителей Свердловского района. Также продуктовые корзины получили 137 семей участников и погибших в апрельской революции.

Поддержка горожан продолжается. Объединив три силы: муниципалитет, благотворительные фонды, безвозмездную помощь предпринимателей столицы и частные пожертвования, увеличен объем помощи малоимущим семьям.

Списки горожан, получивших гуманитарную помощь, регистрируются на портале «1227» государственной системы «Түндүк».

Дорогие горожане! Если вам нужна помощь или в ней нуждаются ваши соседи, сообщите в районные штабы. Заявки принимаются круглосуточно.

Первомайский район: 661537, 0702 493993, 0990 644410;

Ленинский район: 656920, 0551 184328;

Свердловский район: 360707, 0703 906116, 0705 641833, 0705 038389;

Октябрьский район: 576550, 0555 401681, 0709 812324.

Волонтерский штаб мэрии: 0551 573989.

Мэрия Бишкека