Как попасть в список получателей продуктовых корзин и другой помощи? Номера телефонов

Мэрия Бишкека поддержала уже более 60 тысяч семей
Мэрия Бишкека продолжает помогать многодетным и малоимущим семьям, семьям с ЛОВЗ и пенсионерам.
Муниципалитет поддержал 60 тысяч 52 семьи, из них 14 тысяч 903 жителя Ленинского района, 12 тысяч 313 семей Октябрьского района, 16 тысяч 293 семьи Первомайского района и 16 тысяч 406 семей - жителей Свердловского района. Также продуктовые корзины получили 137 семей участников и погибших в апрельской революции.
Поддержка горожан продолжается. Объединив три силы: муниципалитет, благотворительные фонды, безвозмездную помощь предпринимателей столицы и частные пожертвования, увеличен объем помощи малоимущим семьям.
Списки горожан, получивших гуманитарную помощь, регистрируются на портале «1227» государственной системы «Түндүк».
Дорогие горожане! Если вам нужна помощь или в ней нуждаются ваши соседи, сообщите в районные штабы. Заявки принимаются круглосуточно.
Первомайский район: 661537, 0702 493993, 0990 644410;
Ленинский район: 656920, 0551 184328;
Свердловский район: 360707, 0703 906116, 0705 641833, 0705 038389;
Октябрьский район: 576550, 0555 401681, 0709 812324.
Волонтерский штаб мэрии: 0551 573989.
Мэрия Бишкека
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