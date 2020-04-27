Школа – это вечное. Как сохранить образование во время ЧП?

В школе «Газпром Кыргызстан» рассказали о том, как успешно организовать учебный процесс на удаленке

Вот уже месяц как школы Кыргызстана перешли на дистанционное обучение в связи с чрезвычайным положением в стране. В социальных сетях можно встретить немало жалоб на плохо организованный процесс: тут и сложности с адаптацией учебной программы, и возможное отсутствие постоянного доступа к Интернету у школьников, и плохая усвояемость материала без неусыпного контроля со стороны учителя.

Но только не в школе «Газпром Кыргызстан». Как рассказала Vesti.kg учитель математики, руководитель школьного методического объединения информационно-математического цикла Ирина Хашковская, там дистанционный учебный процесс быстро отшлифовали до безупречного состояния.

- В первую очередь необходимо настроить себя и своих учеников на то, что дистанционное обучение – такое же серьезное, как и в классе, - отметила она. – Внушить ученикам, что при самостоятельном изучении материала нужно проявлять больше старательности. Серьезно пересмотреть рабочую программу и определить, какие темы можно перенести на следующий учебный год, а какие необходимо обязательно изучить в этом, а также что нужно повторить, чтобы достичь запланированных результатов.

Есть контакт!

Для этого крайне важно правильно выбрать платформу, на которой «встретятся» преподаватель и ученики. В школе «Газпром Кыргызстан» это «ЯКласс». Работать там очень просто: ученики выполняют задание онлайн прямо на сайте. Если школьник допускает ошибку, программа «подсказывает» ход решения задачи и предлагает попробовать еще раз. Учитель же получает отчеты о том, как справляется с заданием каждый ученик.

Однако ученые доказали, что личный контакт при обучении способствует более глубокому восприятию материала, поэтому только «заочной» работой на сайте во время учебы не обойтись.

- Было очень тяжело давать уроки, хоть сейчас уже привыкли, - призналась учитель математики. – Ведь единственное, что тяготит меня, да и всех учителей – мы не видим глаза детей. Это самое главное. По ним видно, как они усвоили урок.

Диалог в формате видеосвязи позволяет сымитировать реальное общение в классе, фокусируя внимание ребенка. Для этого в школе «Газпром Кыргызстан» используют видеоконференц-связь «TrueConf». Чтобы включиться в учебный процесс, школьнику нужен только компьютер или смартфон с выходом в Интернет.

Без перерыва

Преподаватели школы «Газпром Кыргызстан» ведут дистанционно почти все уроки. Исключение (лишь частично!) составляют только музыка, ИЗО и физкультура.

Но на самом деле учителя физкультуры тоже поддерживают контакт с учениками, делясь с ними комплексами упражнений для поддержания формы. А ребята после рассказывают руководителям о своих результатах.

Преподаватель музыки тоже продолжает работу со школьниками по Сети, публикуя на сайте ролики с уроками. А сейчас учителя и ученики вместе готовят видеоклип ко Дню Победы 9 мая. Вместе они споют песню «Журавли».

Дистанционная форма обучения не мешает ученикам 9 и 11 классов упорно готовиться к выпускным экзаменам. Одиннадцатиклассники продолжают готовиться и к Общереспубликанскому тестированию.

Но в каком формате пройдут экзамены, еще неизвестно – в школе ждут распоряжения Министерства образования и науки КР. Это касается и системы оценки знаний учеников в IV четверти.

Форма не хуже содержания

- Забудьте про привычную форму урока, - говорит Ирина Александровна. – Одно из условий эффективной удаленной работы – это частая смена заданий и много практики. Ведь детям сложно воспринимать и усваивать большой объем информации или длительное время выполнять одно задание.

Так и поступают педагоги школы – дистанционный урок дробится на несколько частей, например, 5 минут на просмотр видео, 10 минут на выполнение заданий и 10 минут на письмо от руки. При этом они удобно структурируют задание, избегая длинных текстов и активно используя инфографику и прочий визуальный материал.

Составляя расписание, профессиональные педагоги школы «Газпром Кыргызстан» стараются не перегружать ребенка обилием материала, рассчитывая так, чтобы выполнение задания занимало у него не больше 25-40 мин. Максимум 3-4 урока в день. Начальная школа и 5 класс учатся 5 дней в неделю, 6-11 класс – 6 дней в неделю.

Не забывают учителя и об основе основ – разборе домашнего задания.

- Об индивидуальных ошибках ученику сообщают лично, а о достижениях и интересных вариантах решения – всем, - поделилась Хашковская. – Сложные для всех моменты объясняют особо, обозревая самые распространенные ошибки.

При этом педагоги строго придерживаются одного из правил эффективного преподавания, четко обозначая ученикам время, за которое они должны выполнить задание, и объясняя, по каким критериям будут оценивать результат.

- Для обеспечения полноценного отдыха детей недопустимо давать домашние задания на понедельник в пятницу вечером, - подчеркнула учительница. - Задания, данные в этот период, обречены быть невыполненными.

Стоит еще раз подчеркнуть, что ученики на дистанционном обучении ни в коем случае не остаются без помощи учителя – преподаватели находятся в постоянном контакте с подопечными, следя за тем, чтобы новая тема была понятна всем, и чтобы каждый имел доступ к материалам, чтобы при желании углубить свои знания самостоятельно. Для этого они используют в том числе социальные сети и мессенджеры – «ВКонтакте», What’sApp, Viber.

Предусмотрено все

Не нужно думать, что если «все в Интернете», то у родителей нет возможности наблюдать за тем, как учатся их дети.

У каждого родителя ученика школы «Газпром Кыргызстан» есть памятка, в которой подробно расписано, как организовано обучение, в какие часы оно проходит, где искать домашнее задание, когда и как проходят консультации, где можно увидеть результаты.

Также учителя используют общие чаты с родителями в мессенджерах и электронные журналы. Родитель может зарегистрироваться в «ЯКласс», чтобы самому отслеживать процесс обучения своих детей.

В школе «Газпром Кыргызстан» разработали систему передачи домашних заданий с помощью физических носителей информации на случай, если у кого-либо из учеников не окажется дома Интернета, но воспользоваться ею пока, к счастью, не пришлось – у всех ребят есть доступ к Сети.

Стоит отметить, что оплата за обучение во время карантина изменилась. Если прежде она составляла 22 тыс. сомов (полный день с питанием), то теперь – только 5 тыс. сомов.

- Дистанционное обучение – сложный процесс, - говорит Хашковская. - Однако современные образовательные ресурсы облегчают работу учителя по организации учебного процесса. Но важно правильно подобрать материал и поддерживать связь с учениками, постоянно давая понять, что Вы рядом с ними, и учение – ваша общая задача.

Источник: vesti.kg