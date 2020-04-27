Главврач инфекционки обвинил медиков скорой в создании угрозы для окружающих

Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев прокомментировал видео, снятое медиками скорой помощи, о том, как им приходится переодевать средства индивидуальной защиты около мусорных баков.

Глава стационара подтверждает, что на кадрах действительно площадка для обработки спецмашин.

По словам Гульжигита Аалиева, планировка предусматривает сточные канавки для стока воды в канализационную систему города, что согласовано с ЦГСЭН. Площадка предусмотрена только для обработки спецмашин.

«Сотрудникам раздеваться на этой площадке строго запрещено. Однако запрет нарушается самими работниками Центра экстренной медицины. На это неоднократно были сделаны замечания», — сказал он.

«Сотрудники центра нарушают санитарно-гигиенические нормы и создают угрозу заражения не только для себя, окружающих лиц, но и работников РКИБ. Обеспечение сотрудников скорой помощи спецодеждой, дальнейшая обработка, а также утилизация защитных костюмов в обязанности инфекционной больницы не входят», — пояснил главврач.

Источник: 24.kg