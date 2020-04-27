(Видео) Айсулуу Тыныбекова призвала молодежь двигаться вперед и достигать намеченных целей

Чемпионка мира по борьбе Айсулуу Тыныбекова записала видеобращение, в котором призывает молодежь быть сильной и идти к намеченным целям, несмотря на трудности.

«Еще в школе я начала увлекаться спортом. Тогда взрослые, осуждая, говорили, что девочке лучше сидеть дома. Но несмотря на это, я продолжила свои тренировки, а также хорошо училась в школе. В студенческие годы я преодолевала трудности своими силами, тогда я и познакомилась со своим тренером Нурбеком Изабековым. С 2010 года я достигла больших успехов на мировой арене: были и радость, и разочарование. Впереди ждут еще победы. Поэтому хочу сказать молодежи: в жизни бывают трудности и невзгоды, но надо быть терпеливым и стремиться к успеху. Мечтайте, ставьте цели и идите только вперед», – сказала Тыныбекова.

Булак: reporter.kg