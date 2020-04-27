Отменить режим “ЧП” с 1 мая предлагает эксперт

Бишкек, “Саясат.kg”. Последние заявления представителей Минздрава КР на ежедневных брифингах доказывают, что пик заболеваемости эпидемией коронавирусной инфекцией пройден.

На 27 апреля выявлено 13 случаев заражения коронавирусом, а всего 695 случаев. При этом из стационарных лечебных учреждений выписаны 395 зараженных эпидемией и считаются, как выздоровевшие от коронавирусной инфекцией.

Правительство, в лице Министерства здравоохранения, поменяло тактику по борьбе с эпидемией. На последних брифингах министр и его замы, начинают свои “сказы” о данных количествах вылеченных и выписанных из специальных больниц.

Можно, некоторыми опасениями считать, что Кыргызстан как многие развитые государства, вышел на плато по заболеваемости коронавируса. В Кыргызстане самый низкий процент смертности, самый высокий процент выздоровевших от коронавирусной заболеваемости. Все-таки удивляет и поражает, что численность вылеченных, уже превосходит над количеством заболевших.

Во всем мире еще не разработали и не утвердили вакцины и лекарства против коронавирусной болезни. Возможно, что наш Минздрав и наши медики лучшие в мире. Необходимо, политические, экономические и социальные расследования и разбирательства, остановить и провести их после окончания эпидемии.

Отдельные государства с начало мая месяца, которые вышли на плато заболеваемости эпидемии, объявляют о снятии карантинных ограничений и переходят во “вторую фазу” борьбы с коронавирусной инфекцией. В Кыргызстане необходимо отменить с 1 мая режим ЧП, кроме г. Нарын и Нарынской области. Так как на территории данного региона зарегистрированы последние значительные случаи заражения и сроки изоляции, пик заболеваемости не пройдены. Некоторым субъектам малого бизнеса надо разрешить возобновления коммерческой деятельности, которые имеют минимальное количество работников и не накапливают большую численность покупателей и клиентов. При обязательном проведении дезинфекции зданий, помещений и сдачи тестов и анализов на COVID-19 и неукоснительном ношении индивидуальных средств защиты, всеми работниками малых предприятий. С 15 мая дать разрешение на возобновление работы субъектам среднего бизнеса. В Кыргызстане 40 процентов ВВП составляет сфера услуг, где осуществляет коммерческую деятельность малый и средний бизнес.

С 1 июня отменить ЧС по территории КР, кроме Ошской и Жалал-Абатской областей. Так как эти значительные регионы, подвержены оползневым явлениям и селевым паводкам. Разрешить всякую деятельность всем субъектам экономики Кыргызстана.

Возможно, надо готовиться к “второму нашествию” эпидемии коронавирусной инфекции, в осенне-зимний период. И поэтому необходимо уделить пристальное и неукоснительное внимание и отношение, при подготовке субъектов экономики КР, к ОЗП 2020-2021 годов. Желательно, “шкипера” Высшего законодательного органа и “сезонно-вирусного” министра здраво-охранения, не подпускать к громкоговорящим аппаратам. Они все время путают числа в апреле месяце и не хотят, чтобы этот временный период не кончался.

А возможно, высокопоставленные чиновники предсказывают, что эпидемия продлится еще на один год с 27 апреля 2020 г. до 15 апреля 2021 г. или с 25 апреля до 20 апреля следующего года. А в остальном вроде бы жизнь налаживается. Правительственным чиновникам, необходимо более ответственного и фундаментального подхода, в решении преодоления финансового кризиса, пост. эпидемии коронавирусной инфекции.

В противном случае, незамедлительно надо добровольно уходить в отставку.

“Если, кони не тянут повозку, на самом верху перевала, то немедля, надобно их менять”. “Свято место пусто не бывает”, наверное, “найдутся” более решительные, ответственные, креативные и имеющие свои стратегические социально-экономические программы, независимые взгляды, мнения и решения кризис-менеджеры по выводу Кыргызстана, из глубочайшего экономического кризиса.

И последнее, необходимо поздравить всех кыргызстанцев с Великим месяцем Рамазан. Пожелать здоровья и предстоящих трудовых успехов.

Правительственным чиновникам, быть более милосердными и ответственными своему кыргызскому народу в эти напряженные и решительные дни, по борьбе с эпидемией и в священный пост Орозо 2020. Если, коротко “меньше воровать и грабить” малоимущие и незащищенные слои населения КР.

Расул Умбеталиев,

независимый эксперт