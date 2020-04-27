Проект «Добрый город. С днем рождения, Бишкек!». Поздравьте родную столицу!

29 апреля 2020 года ей исполнится 142 года
Совсем немного времени осталось до замечательной даты, до нашего общего праздника – Дня Бишкека. Родной столице исполняется 142 года. Давайте же отпразднуем день рождения нашего города ярко, весело и масштабно!
Как должны проходить настоящие дни рождения? Гости, поздравления, подарки, теплые воспоминания, добрые пожелания. И Бишкек достоин именно такого праздника.
Но как же организовать все это в условиях карантина?
Дорогие горожане, бишкекчане, фрунзенцы! Для подготовки к такому празднику нужна ваша помощь. Без вас он просто не состоится…
Давайте поздравим наш любимый город и разместим на своих страничках в Facebook самые добрые, искренние, сердечные пожелания нашему родному Бишкеку!
Выкладывайте их у себя на страницах в текстовом, фото- или видеоформате с хэштегами #добрыйгород #странасемья #деньрождениябишкек.
Официальной датой основания Бишкека считается 29 апреля 1878 года. В этот день военный губернатор Семиреченской области Герасим Колпаковский дал команду о переводе центра Токмакского уезда в город Пишпек.
28 ноября 2006 года День города Бишкек утвердили Постановлением Бишкекского городского кенеша № 266.
«В целях продолжения развития городских традиций на основании исторических материалов, представленных Институтом истории Национальной академии наук КР, Государственным архивным агентством при ПКР и Кыргызским государственным историческим музеем, в которых объективно, на базе достоверных исторических документов указана дата основания города Бишкек, Бишкекский городской кенеш депутатов постановляет считать Днем города Бишкек 29 апреля», - гласит оно.
Стоит помнить, что первые поселения и небольшое укрепление появились на месте современного Бишкека в конце XVIII века. А в 1825 году кокандцы возвели крепость Пишпек, которая в 1860-х годах перешла в руки русских войск. До основания города оставалось меньше 20 лет.
Источник: vesti.kg
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