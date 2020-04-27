(Видео) Мы как отходы общества. Врач показал, какие условия им предоставлены для работы

«Раздеваемся в мусорке.
В Бишкеке сотрудники скорой медицинской помощи после контакта с людьми, которые, возможно, заражены коронавирусом, рассказали, в каких условиях они вынуждены работать.
В распоряжении редакции 24.kg появилось видео, где медик говорит, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу бригада скорой помощи привезла человека, контактировавшего с больным коронавирусом.
Автор ролика рассказывает, как осуществляется безопасность спецтранспорта и врачей: автомобиль скорой загоняют на территорию больницы, предназначенную для мусорных баков. Медики бригады раздеваются прямо возле этих баков с мусором и медицинскими отходами.
«Раздеваемся в мусорке. Мы как отходы общества, получается», — констатирует автор видео.
Отметим, что в Кыргызстане коронавирусом болеют 180 медицинских работников.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!