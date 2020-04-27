(Видео) Мы как отходы общества. Врач показал, какие условия им предоставлены для работы

«Раздеваемся в мусорке.

В Бишкеке сотрудники скорой медицинской помощи после контакта с людьми, которые, возможно, заражены коронавирусом, рассказали, в каких условиях они вынуждены работать.

В распоряжении редакции 24.kg появилось видео, где медик говорит, что в Республиканскую клиническую инфекционную больницу бригада скорой помощи привезла человека, контактировавшего с больным коронавирусом.

Автор ролика рассказывает, как осуществляется безопасность спецтранспорта и врачей: автомобиль скорой загоняют на территорию больницы, предназначенную для мусорных баков. Медики бригады раздеваются прямо возле этих баков с мусором и медицинскими отходами.

«Раздеваемся в мусорке. Мы как отходы общества, получается», — констатирует автор видео.

Отметим, что в Кыргызстане коронавирусом болеют 180 медицинских работников.

Источник: 24.kg