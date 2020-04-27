О повторном введении карантина говорить рано, но оно возможно при новой волне, - Минздрав

Ситуация так сложилась, что о введении повторного карантина говорить преждевременно.

Об этом на брифинге 27 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев, отвечая на вопрос о том, будет ли снова введен карантин в случае увеличения числа зараженных.

«В самом Китае и в Европе введение радикальных мер, как карантин, дало хороший эффект. Пространственное разобщение дает возможность взять ситуацию под контроль. Если после снятия карантина будет новая волна заражения и она приобретет массовый характер, то будут применяться необходимые ограничительные меры», - сообщил Усенбаев.

Режим чрезвычайного положения в городах Бишкек, Ош и Жалал-Абад и трех районах Кыргызстана был объявлен 25 марта сроком до 15 апреля. Позднее он был продлен до 30 апреля. Тогда же был введен режим ЧП в городе Нарын и Ат-Башинской области.

На 27 апреля в Кыргызстане подтверждено 695 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 8 летальных исходов.

Ранее специалисты Минздрава прогнозировали, что пик заболеваемости придется на 20-24 апреля. Однако, как сказал Нурболот Усенбаев, сильного пика не было. Кривая заражения коронавирусом идет немного сглаженно.

Источник: zdorovie.akipress.org