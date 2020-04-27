На сегодня в Кыргызстане контактных лиц с больными COVID-19 составляет 2,7 тыс.

В Кыргызстане количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 составляет 2 тыс. 753.

Об этом в ходе брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что количество контактных может изменяться в ходе эпидемиологических расследований.

Также, по словам Усенбаева, на обсервации по Кыргызстану находится 1 тыс. 44 человек.

Помимо этого, замминистра сообщил, что с 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 47 тыс. 319. Количество проведенных исследований – 46 тыс. 627.

В Кыргызстане сегодня, 27 апреля, зарегистрировано 13 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 695, из них 183 случая заражения медперсоналом. 395 граждан вылечились и выписались из больниц. Восемь скончались.

Источник: Кабар