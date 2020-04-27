В Кыргызстане на утро 27 апреля выявлено 13 новых случаев коронавируса. Всего 695

В Кыргызстане на утро 27 апреля выявлено 13 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.
Новые случаи выявлены:
в Бишкеке — 6
в Ошской области — 1
в городе Ош — 1
в Чуйской области — 2
в Нарынской области — 1
в Иссык-Кульской области — 2
«Два случая являются завозными: один человек прибыл из города Соль-Илецк. Он там пробыл более месяца и вернулся в Кыргызстан. На границе у него взяли анализы, его госпитализировали, он проходит лечение. Еще один человек прибыл из Новгорода, его анализы были положительными. Один член его семьи также заразился», - сказал он.
Таким образом на 27 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 695.
Источник: zdorovie.akipress.org
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