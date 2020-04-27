В Кыргызстане на утро 27 апреля выявлено 13 новых случаев коронавируса. Всего 695

В Кыргызстане на утро 27 апреля выявлено 13 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке — 6

в Ошской области — 1

в городе Ош — 1

в Чуйской области — 2

в Нарынской области — 1

в Иссык-Кульской области — 2

«Два случая являются завозными: один человек прибыл из города Соль-Илецк. Он там пробыл более месяца и вернулся в Кыргызстан. На границе у него взяли анализы, его госпитализировали, он проходит лечение. Еще один человек прибыл из Новгорода, его анализы были положительными. Один член его семьи также заразился», - сказал он.

Таким образом на 27 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 695.

Источник: zdorovie.akipress.org