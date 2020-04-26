Хроники коронавируса в мире и Кыргызстане

Судя по последним новостям, Кыргызстан начинает медленно двигаться в сторону нормальной жизни без жестких ограничительных мер.

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев настаивает, что его ведомство держит ситуацию с распространением коронавируса по республике под контролем и пика заболеваемости в ближайшем будущем не ожидается, так как мы его уже прошли. Президент Сооронбай Жээнбеков и вовсе провел совещание со спикером Жогорку Кенеша Дастаном Джумабековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым для обсуждения этапов выхода страны из карантина. Так что даже без прогнозов Ванги очевидно, что продления режима ЧП в Кыргызстане после 30 апреля не будет.

А как у них?

Правительства практически всех стран, избравших своей стратегией борьбы с COVID-19 жесткий карантин, размышляют сегодня о путях выхода из него. Во многих европейских странах уже начали или вот-вот начнут действовать послабления. Свои границы открыла Чехия, где более 7 тысяч зараженных, из которых 214 человек умерло. Населению разрешено свободно передвигаться как внутри страны, так и за ее пределы.

Постепенно начинает отказываться от локдауна Бельгия, сильно пострадавшая от пандемии. По официальной статистике, на 11-миллионное население королевства приходится около 44 тысяч инфицированных. Из них более 6 тысяч – смертельные случаи. Но поскольку количество зараженных, а также смертей и тех, кого направляют на лечение в стационары, за последнее время начало неуклонно снижаться, Брюссель решил, что можно сделать первые шаги на пути к более-менее привычной жизни. Выход из карантина будет происходить в три этапа: вначале с 4 мая начнут работать промышленные предприятия, с 11 мая – заработают магазины, а с 18 мая начнутся занятия в школах и заработают предприятия сферы услуг – парикмахерские, косметические салоны и тому подобное. Также откроют свои двери музеи. На третьем этапе, запланированном на 8 июня, постепенно начнут работать рестораны, кафе, а также отели. Кроме того, в Бельгии продолжат массовое тестирование населения — в среднем до 25 тысяч тестов в день.

С 28 апреля разрешены занятия спортом для детей и подростков до 18 лет в соседних с Бельгией Нидерландах. Там до сих пор действует так называемый «интеллигентный» карантин. То есть свободу передвижений в 17-миллионных Нидерландах никто не отменял, но были введены ограничения на социальные контакты, то есть больше двух собираться нельзя, если, конечно, это не члены семьи. Но кривая заболеваемости и смертности снижается, и поэтому правительство Марка Рютте приняло решение начать очень медленный и очень постепенный выход из карантина. С 11 мая дети до 12 лет пойдут в школы, но учиться будут только маленькими группами, чтобы соблюдать обязательную дистанцию между в полтора метра. С 20 мая, возможно, заработают парикмахерские и другие предприятия сферы услуг. Когда откроются кафе и рестораны, пока неизвестно. На 25 апреля в Нидерландах зафиксировано 36 тысяч 540 зараженных коронавирусом. Из них умерло – 4 тысячи 289.

В Молдове с 27 апреля начнут работать небольшие магазины и можно будет гулять в парках, но пока компаниями не больше трех человек.

В Австрии послабления карантина начались еще на прошлой неделе с открытия бутиков и небольших магазинов. Крупные торговые центры планируется открыть в начале мая, так же, как и школы. Правда, классы, особенно старшие, будут поделены на группы и учеба будет организована посменно.

Что будет после того, как отменят карантин

Наивно и опасно полагать, что ослабление карантинных мер автоматически означает возвращение к прежнему привычному образу жизни. Об этом говорят все без исключения эксперты. Даже в отдаленной перспективе этого не произойдет. В противном случае мир рискует получить вторую вспышку коронавируса. Поэтому мировое сообщество в целом и каждая страна в отдельности находятся в поиске оптимальной модели существования в условиях инфекции. Уже понятно, что базовые меры профилактики – мытье рук и обработка поверхностей дезинфицирующими средствами, а также социальное дистанцирование останутся с нами надолго. По крайней мере до тех пор, пока не изобретут вакцину против COVID-19. Ее разработкой занимаются сейчас ученые сразу в нескольких странах мира. Но когда появится обнадеживающий конечный результат, сказать сложно. Например, для создания вакцины против респираторных коронавирусов, в частности вируса атипичной пневмонии, понадобилось 20 месяцев. И это считается рекордом.

В случае с COVID-19 так долго человечеству ждать возможно не придется. Геном коронавируса был расшифрован очень оперативно еще до начала пандемии в середине января 2020 года. Но все равно, по самым оптимистичным прогнозам, раньше конца лета надеяться на появление действенной вакцины на рынке не стоит. Так что совет запасаться санитайзерами и масками, все еще актуален.

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Источник: Elgezit.kg