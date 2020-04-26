За сутки коронавирус выявлен у 5 медиков. Всего заразились 180 медработников

За минувшие сутки в Кыргызстане выявлено 17 новых случаев коронавируса, в том числе 5 медиков.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев. Они выявлены в Бишкеке – 3, в Жалал-Абадской области – 1, в Нарынской области – 1.
Таким образом на 26 апреля коронавирус подтвержден у 180 медиков.
Источник: zdorovie.akipress.org
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