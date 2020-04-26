За сутки коронавирус выявлен у 5 медиков. Всего заразились 180 медработников

За минувшие сутки в Кыргызстане выявлено 17 новых случаев коронавируса, в том числе 5 медиков.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев. Они выявлены в Бишкеке – 3, в Жалал-Абадской области – 1, в Нарынской области – 1.

Таким образом на 26 апреля коронавирус подтвержден у 180 медиков.

Источник: zdorovie.akipress.org