×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
Общество
Просмотров: 27

В Кыргызстане на утро 26 апреля выявлено 17 новых случаев коронавируса. Всего 682 случая

В Кыргызстане на утро 26 апреля выявлено 17 новых случаев коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Новые случаи выявлены:

- Бишкек – 7;

- Нарынская область – 2;

- Баткенская область – 2;

- Жалал-Абадская область – 2;

- Ошская область – 2;

- город Ош – 1;

- Чуйская область – 1.

Таким образом в Кыргызстане на 26 апреля подтверждено 682 случая коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить