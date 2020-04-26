В Кыргызстане за сутки в территориальные ОВД доставлен 61 нарушитель комендантского часа

По Кара-Сууйском и Ноокатском районам, в городах Нарын и Джалал-Абад нарушители комендантского часа не зарегистрированы.

На 26 апреля 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, г.Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлен 61 нарушитель.

Из них: в городе Бишкек - 47, г.Ош - 4, Ат-Башинском районе - 4, Сузакском районе – 6.

По Кара-Сууйском и Ноокатском районам, в городах Нарын и Джалал-Абад нарушители комендантского часа не зарегистрированы.

Кроме этого, 34 автомашины доставлены на штрафстоянку.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 3502 нарушителя.

МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.

Источник: Кабар