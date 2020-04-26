Назначен ряд судей местных судов

Одним указом отобранные 16 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией КР.

Совет по отбору судей внес на имя президента Сооронбая Жээнбекова предложения о назначении на должности судей по 19 кандидатам в межрайонные суды Чуйской, Ошской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Баткенской, Таласской, Нарынской областей и Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, 17 апреля президент провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования и дополнительно представленных материалов глава государства согласился с предложениями совета по 16 кандидатам на должности судей.

Изучив материалы по трем претендентам, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Сооронбай Жээнбеков вернул материалы по данным кандидатам в совет. По 16 кандидатам на должности судей местных судов президентом КР изданы указы.

Одним указом отобранные 16 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией КР.

Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в нижеследующие межрайонные суды.

— Чуйской области:

Асанов Эрлан Джекшенбекович;

Курманов Ашырбек Такишович;

Осмонова Шааркүл Келдибековна;

Султаналиев Нурлан Туруспекович;

— Ошской области:

Сарыбаев Бакыт Абдылдаевич;

— Иссык-Кульской области:

Даркимбаев Таалайбек Кадралиевич;

Тагаев Мелис Муктарович;

— Баткенской области:

Жаманкулов Мелис Раимбердиевич;

Туленбаев Таирбек Абдумаликович;

— Таласской области:

Ибраимов Темирбек Маданбекович;

Нартаев Нурман Канатбекович;

— Нарынской области:

Чагалдакова Махабат Бекболотовна;

— города Бишкека:

Абдыкадыров Куралбек Амантаевич;

Досмамбетова Чолпон Монолдоровна;

Эгембердиева Анар Раимжановна;

Эшалиев Азис Маратович.

Настоящий указ вступает в силу со дня подписания.

Источник: Элгезит