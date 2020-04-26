Назначен ряд судей местных судов

Одним указом отобранные 16 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией КР.
Совет по отбору судей внес на имя президента Сооронбая Жээнбекова предложения о назначении на должности судей по 19 кандидатам в межрайонные суды Чуйской, Ошской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Баткенской, Таласской, Нарынской областей и Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По ее данным, 17 апреля президент провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования и дополнительно представленных материалов глава государства согласился с предложениями совета по 16 кандидатам на должности судей.
Изучив материалы по трем претендентам, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Сооронбай Жээнбеков вернул материалы по данным кандидатам в совет. По 16 кандидатам на должности судей местных судов президентом КР изданы указы.
Одним указом отобранные 16 кандидатов назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией КР.
Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в нижеследующие межрайонные суды.
— Чуйской области:
Асанов Эрлан Джекшенбекович;
Курманов Ашырбек Такишович;
Осмонова Шааркүл Келдибековна;
Султаналиев Нурлан Туруспекович;
— Ошской области:
Сарыбаев Бакыт Абдылдаевич;
— Иссык-Кульской области:
Даркимбаев Таалайбек Кадралиевич;
Тагаев Мелис Муктарович;
— Баткенской области:
Жаманкулов Мелис Раимбердиевич;
Туленбаев Таирбек Абдумаликович;
— Таласской области:
Ибраимов Темирбек Маданбекович;
Нартаев Нурман Канатбекович;
— Нарынской области:
Чагалдакова Махабат Бекболотовна;
— города Бишкека:
Абдыкадыров Куралбек Амантаевич;
Досмамбетова Чолпон Монолдоровна;
Эгембердиева Анар Раимжановна;
Эшалиев Азис Маратович.
Настоящий указ вступает в силу со дня подписания.
Источник: Элгезит
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