Абдикаримов: Больных коронавирусом лечат бесплатно

Больных с коронавирусом лечат бесплатно, сказал министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов 25 апреля, отвечая на вопросы о стоимости лечения одного пациента от COVID-19.
Он отметил, что все расходы на лечение покрываются за счет государства – лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и койко-место в стационаре.
«Лечение делится на 4 вида в зависимости от формы заболевания – легкая, средняя, тяжелая, критическая. Так, на лечение одного пациента в зависимости от формы заболевания расходуется 7 тысяч 988 сомов, 16 тысяч 370 сомов, 74 тысяч 764 сомов, 118 тысяч 807 сомов соответственно», - сказал министр.
Накануне в социальных сетях волну недовольства вызвало заявление заместителя министра здравоохранения Нурболота Усенбаева, по словам которого стоимость лечения одного пациента составляет 3 тысячи долларов. Пользователи выразили мнение, что при отсутствии лекарств и вакцины от коронавируса лечение не может обходиться в такую сумму.
Позже в Минздраве опровергли эту информацию, сообщив, что средняя стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в стационаре составляет от 8 тысяч до 120 тысяч сомов. В стоимость включены расходы на медикаменты, пребывание в стационаре, изделия медицинского назначения, исследование и анализы.
Источник: Азаттык
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