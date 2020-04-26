25 и 26 апреля – рабочие дни для отдельных госорганов и учреждений, МСУ

25 и 26 апреля 2020 года – рабочие дни для отдельных государственных органов, государственных учреждений, исполнительных органов местного самоуправления.
Соответствующее решение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.
Данное решение направлено на принятие оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызстана и обеспечения устойчивого функционирования других сфер экономики страны.
Текущая ситуация требует со стороны государства и органов государственной власти принятия соответствующих мер. Для осуществления указанных мер требуется принятие и реализация соответствующих управленческих решений, в том числе в выходные и праздничные дни.
Руководителям государственных органов, государственных учреждений, исполнительных органов местного самоуправления, указанных в документе, поручено определить список работников (сотрудников), которые будут привлечены для осуществления трудовой деятельности в указанные рабочие дни, в соответствии с законодательством КР, регулирующим трудовые правоотношения.
Одновременно с этим коммерческим банкам КР, осуществляющим обслуживание бюджетных учреждений, рекомендовано объявить 25 и 26 апреля 2020 года рабочими днями, определив список работников, которые будут привлечены для осуществления трудовой деятельности в указанные рабочие дни, в соответствии с законодательством КР, регулирующим трудовые правоотношения.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!