25 и 26 апреля – рабочие дни для отдельных госорганов и учреждений, МСУ

25 и 26 апреля 2020 года – рабочие дни для отдельных государственных органов, государственных учреждений, исполнительных органов местного самоуправления.

Соответствующее решение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение направлено на принятие оперативных мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызстана и обеспечения устойчивого функционирования других сфер экономики страны.

Текущая ситуация требует со стороны государства и органов государственной власти принятия соответствующих мер. Для осуществления указанных мер требуется принятие и реализация соответствующих управленческих решений, в том числе в выходные и праздничные дни.

Руководителям государственных органов, государственных учреждений, исполнительных органов местного самоуправления, указанных в документе, поручено определить список работников (сотрудников), которые будут привлечены для осуществления трудовой деятельности в указанные рабочие дни, в соответствии с законодательством КР, регулирующим трудовые правоотношения.

Одновременно с этим коммерческим банкам КР, осуществляющим обслуживание бюджетных учреждений, рекомендовано объявить 25 и 26 апреля 2020 года рабочими днями, определив список работников, которые будут привлечены для осуществления трудовой деятельности в указанные рабочие дни, в соответствии с законодательством КР, регулирующим трудовые правоотношения.

Источник: Кабар