В Жайылском районе сожитель матери напоил 8-летнего ребенка водкой, он умер в реанимации – приговор суда

Жайылский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего гражданина А.П.И., который обвиняется по статье 138 Уголовного Кодекса КР.

Органами следствия гражданин А.П.И. обвиняется в том, что 11 июля 2019 года около 21:00 будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в с.Ставрополовка, распивал спиртные напитки. Когда пришел малолетний П.Ю.С. 2012 года рождения, А.П.И. беспричинно два раза ударил его в область затылка и заставил выпить две рюмки водки и покурить сигарету. После распития напитков ушел к себе домой, оставив малолетнего у соседей.

Так, 12 июля малолетний П.Ю.С. на карете скорой помощи был доставлен в отделение реанимации территориальной больницы с предварительным диагнозом «алкогольная интоксикация тяжелой степени, закрытая черепно-мозговая травма под вопросом, кома, дыхательная недостаточность, аспирационная пневмония под вопросом, судорожный синдром, отек головного мозга». В результате ребенок, не приходя в сознание, 20 июля скончался в отделении реанимации.

В судебном заседании обвиняемый А.П.И. вину в предъявленном обвинении не признал.

Также в ходе заседания суда мать ребенка показала суду, что она проживает в селе Ставрополовка с сожителем А.И.П. и 11 июля она была дома, а ее сын Ю. игрался дома. Обвиняемый был пьян и начал избивать ее, отчего она убежала из дома. Когда она убежала из дома, в доме оставался ее сын. Когда она вернулась домой утром и увидела на кровати сына, который не просыпался и начал дрожать. Она вызвала скорую помощь от соседей. В больнице в реанимационном отделении сын не приходил в сознание, после она уехала домой. Также показала, что ее сын ранее водку не пил, и она не знает, кто напоил ее сына.

Суд признал обвиняемого А.П.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138 ч.3 п.1 Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде лишения свободы IV категории со штрафом IV категории, 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 110 тыс. сомов.

Источник: Кабар