В Кыргызстане за ночь зарегистрировано 2 землетрясения, оба силой около 5 баллов

В Кыргызстане за ночь произошло 2 землетрясения силой около 5-ти баллов, сообщает Институт сейсмологии НАН КР.

По его данным, 25 апреля 2020 года в 03:56:35 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре около 5-ти баллов. Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 9 км к юго-востоку от с. Оттук, в 10 км к северу от с. Туура-Суу, в 13 км к юго-западу от с. Кара-Талаа, в 18 км к юго-западу от сс. Шор-Булак и Бар-Булак, в 28 км к юго-востоку от г. Балыкчы, в 48 км к северо-востоку от с. Кочкорка.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в сс. Туура-Суу, Оттук - около 5 баллов, в сс. Бар-Булак, Дён-Талаа, Шор-Булак, Кара-Талаа, Ак-Олен, Кара-Шаар, Кара-Коо, Кызыл-Туу, Конур-Олен, Комсомол, Ала-Баш – 4 балла, в г. Балыкчы, в сс. Кочкорка, Кара-Тоо, Кара-Саз, Кара-Суу, Большевик, Кёк- Жар, Кум-Дёбе, Тёлек, Тогуз-Булак, Эшперово, Боконбаево, Торт-Куль, Темир-Канат, Сары-Камыш – 3 балла.

Также в КР 25 апреля в 06:55 по местному времени произошло еще одно землетрясение силой в эпицентре около 5-ти баллов.

По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается в 7 км северо-западу от с. Тогуз-Булак, в 8 км к востоку от с. Курак, в 9 км к северо-западу от с. Чайчи, в 12 км к северо-востоку от с. Каблан-Кёль, в 15 км к северо-западу от с. Гульча, в 50 км к юго-востоку от г. Ош.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в сс. Тогуз-Булак, Курак, Чайчи, Арпа-Тектир – около 5 баллов, в сс. Кен-Жылга, Кара-Шоро, Боз-Караган, Алга-Бас, Бек-Джар, Лангар, Кара-Джигач, Туз-Бель, Уч-Каптал, Жетим-Дёбе, Сары-Кунгей, Сары-Булак, Тогуз-Булак, Кен-Жылга, Жаны-Турмуш, Таш-Короо, Талдык – 4 балла, в гг. Ош, Узген, в сс. Отуз-Адыр, Мырза-Арык, Мырза-Аке, Кара-Кулджа, Саламалик – 3 балла, в гг. Джалал-Абад, Кара-Суу, с. Ноокат – около 3-х баллов.

Источник: Кабар