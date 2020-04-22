(Видео) Эксперт - о приехавших из Китая врачах: Хоть бы они не заикались о недоказанных препаратах для лечения

Есть мнение, что медики прибыли в Кыргызстан, потому что в дело вмешалась политика

Приехавшие в Кыргызстан для помощи в борьбе с COVID-19 медики из Польши и Китая - не чисто медицинский «подарок», в дело впряглась политика. Об этом в социальной сети написала эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

«Опять страна разделилась: «Сами с усами», «Мы все умрем, беспомощные, паразитирующие», «Чьи деньги заплатят иностранным медикам? А наши как?», - отметила она. - Да, дареному коню в зубы смотрят, особенно, когда страна-реципиент не дотягивает до международных норм аккредитации, сертификации. Значит, такую страну легко обмануть, предложить «стеклянные бусы вместо алмазов ». Мне хотелось бы, чтобы китайские и польские коллеги основывали свои рекомендации на научно-обоснованных вмешательствах и данных. На доказательной медицине. Не заикались о недоказанных препаратах при лечении. Чтобы они увидели все бреши в работе штабов и противоэпидем службы и помогли их разрулить. Дали рекомендации о мерах системного характера для здравоохранения и политиков».

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в Кыргызстан прибыли врачи из Польши и Китая. По словам замглавы Минздрава Нурболота Усенбаева, иностранные специалисты дадут оценку лабораторному тестированию, а также проведут дистанционное обучение кыргызстанских медработников.

Источник: vesti.kg