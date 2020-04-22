Недовольные действиями Ассоль Молдокматовой обратились к коменданту

Бишкекчанка Эльмира Токтогулова обратилась к коменданту Бишкека Алмазбеку Орозалиеву с жалобой на известную телеведущую Ассоль Молдокматову.

По ее словам, Молдокматова нарушает покой людей, организовывая на балконе своей квартиры концерты. Музыка мешает, так как среди жителей есть пенсионеры, работающие дома и маленькие дети.

«Уважаемый Алмазбек Кыдырмаевич! Просьба от жильцов домов в кварталах Боконбаева-Панфилова-Токтогула. Примите меры в отношении А. Молдокматовой, с которой нам НЕ посчастливилось жить по соседству. С ее квартиры ежедневно грохочет музыка на несколько кварталов, превышая допустимые нормы для жильцов. Среди нас есть и сотрудники служб спасения — хотят отдохнуть и выспаться после смены, пенсионеры, мамы с малышами, больные, из-за ситуации с COVID предпочитающие лечение дома, люди, работающие онлайн — все вынуждены слушать грохот через концертные динамики с ее квартиры. Это нарушение общественного порядка, неадекватный самопиар на ЧП. Мы не должны страдать из-за проблем с головой одного человека. Хочет концерты — пусть слушает у себя в квартире, почему решила, что надо врубать музыку на такую мощь? Вчера скончался один из великих кыргызских акынов — Элмирбек Иманалиев, у миллионов людей скорбный день. У этой Ассоль мозгов не хватило в день траура коллеги по цеху не устраивать балаган на своем балконе?? Совесть хотя бы есть? Спасибо за понимание», — написала Токтогулова.

Источник: fakt.kg